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Alvogen отзывает иск к ЗАО «Роста», а Johnson & Johnson подает новый

21.09.2017

Арбитражный суд Московской области 20 сентября удовлетворил ходатайство ООО «Алвоген Фарма» об отзыве иска к ЗАО «Роста».

Российское представительство ООО «Алвоген Фарма» в понедельник 18 сентября подало ходатайство об отказе от иска к «Роста», который был подан 12 сентября. Информация об этом размещена в базе Картотека Арбитражных дел.

В «Алвоген Фарма» не стали комментировать причины отказа от иска на сумму 44,84 млн руб. согласно базе Картотека Арбитражных дел. Генеральный директор ООО «Алвоген Фарма» Александр Виноградов сообщил «ФВ», что компания надеется на дальнейшее сотрудничество с ЗАО «Роста». В самой «Роста» комментировать ситуацию отказались.

На следующий день, 19 сентября российская «дочка» Johnson & Johnson - ООО «Джонсон & Джонсон» подала очередной иск к ЗАО «Роста». Ранее 7 августа, как сообщал «ФВ», Арбитражный суд Москвы принял заявление от «Джонсон & Джонсон» о взыскании с ЗАО «Роста» 1,01 млрд руб.

Представительство исландского фармпроизводителя Alvogen совсем недавно вошло в длинную очередь истцов к ЗАО «Роста». Сентябрьский иск стал вторым по счету, первый на сумму 44,5 млн руб. удовлетворен в мае 2017 года за неоплаченную продукцию, поставленную в 2015 году.

Напомним, что только в 2017 году к «Роста» было подано исков на сумму более 6 млрд руб., при выручке 48,9 млрд руб. за 2016 год по данным «СПАРК-Интерфакс».

Как считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, шансов у «Роста» на восстановление розничного направления практически нет. «Компания может попытаться переориентироваться на работу в госзакупках, особенно сочетая работу производственного и дистрибьюторского подразделения», - сообщил эксперт.

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Автор: Денис Кунгуров, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗАО "РОСТА"
Alvogen Group
Johnson & Johnson
Компании
Johnson & Johnson Американская компания, крупный производитель косметических и санитарно-гигиенических товаров, а также медицинского оборудования. Входит в список Fortune 1000.
Персоны
Беспалов Николай Владимирович
Директор по развитию компании RNC Pharma
Виноградов Александр

Генеральный директор компании «Алвоген» по России
Фармвестник-ТВ
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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