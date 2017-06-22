Alpharm: по итогам мая количество аптечных учреждений в России впервые превысило 61 тысячу

По итогам мая 2017 года, по оценке аналитической компании Alpharm, количество аптечных учреждений в России увеличилось почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и впервые превысило 61 тысячу точек.

Аптечная сеть «Апрель» (Краснодар) продолжила завоевывать новые регионы и вслед за Курской, Волгоградской и Астраханской областями в апреле в мае открыла новые точки в Саратовской и Воронежской областях. Московская аптечная сеть «Мега Фарм» также вслед за Костромской, Ярославской, Калужской, Волгоградской областями и Чувашской республикой в апреле открыла новые аптечные учреждения в Самарской области в мае. Продолжилась тенденция смены формы собственности государственных сетей на коммерческие: в мае 6 сетей из Тамбовской, Ленинградской, Костромской, Владимирской областей и Приморского края сменили форму собственности. А за последний год количество государственных аптечных учреждений снизилось с примерно 6 100 до 5 770 точек.

Объем аптечного рынка в России в мае 2017 года составил 91,32 млрд руб. и вырос на 17% по сравнению с апрелем прошлого года и сократился на 2% по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время прирост в долларах США составил 35%, а в европейской валюте – 38%.