Алексей Орджоникидзе ушел из «Р-Фарм»

Алексей Орджоникидзе оставил должность вице-президента ГК «Р-Фарм» и перешел на работу в Philip Morris, где стал директором по вопросам регулирования производства и оборота табачных изделий аффилированных компаний Philip Morris International в России

Эту информацию Алексей Орджоникидзе подтвердил «ФВ». По его словам, он решил сменить отрасль. «Компания Philip Morris сейчас предлагает рынку инновационные решения, рынок России для компании ключевой, стратегия компании предполагает продолжить наращивать инвестиции в организацию производства на территории Российской Федерации», – сказал г-н Орджиникидзе.

Алексей Орджоникидзе закончил МГИМО МИД РФ по специальности Международные экономические отношения. Работал заместителем генерального директора сети «Столичные аптеки», в 2011 г. пришел в ГК «Р-Фарм». В 2014 г. непродолжительное время был зам. председателя совета директоров «ФармЭко», затем стал вице-президентом ГК «Р-Фарм».

С 2015 года первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По словам Алексея Орджоникидзе, он продолжит сотрудничество с «Деловой Россией».

Как рассказали «ФВ» в «Р-Фарм», место г-на Орджоникидзе в компании пока никто не занял.