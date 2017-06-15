Алексей Алехин: первые СПИКи будут подписаны в ближайшие два месяца

Минпромторг не является единственной стороной специнвестконтракта (СПИК) со стороны государства. В этих проектах принимает участие Минздрав, а также региональные власти. Об этом рассказал директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин на конференции «Локализация производства в фармацевтической отрасли».

По его словам, Минпромторг готовит документы и делает это тщательно. Возможно, с этим отчасти и связано смещение сроков подписания фармацевтических СПИКов.

Он добавил, что еще одним серьезным препятствием стало неподготовленное к такому проекту законодательство субъектов Федерации.

«Работа в этом направлении сейчас активно ведется», - сказал А. Алехин.

Кроме того, по его словам, часть компаний в СПИКах привлекают налоговые льготы. Однако есть производители, которым важно получить статус российского производителя для получения преференций на госторгах. Здесь также есть неурегулированные вопросы.