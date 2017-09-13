Алексей Алехин: мы стремимся к партнерским отношениям с ключевыми игроками глобального фармрынка

C 11 по 12 сентября состоялась рабочая поездка в Тайбэй директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексея Алехина и директора ФБУ «ГИЛС и НП» Владислава Шестакова. Как сообщал ранее «ФВ», российская делегация подала совместную заявку на вступление в PIC/S по процедуре pre-application.

В ГИЛС и НП рассказали, что основная цель прошедшего визита – подготовка к процедуре вступления в PIC/S, знакомство с руководством организации и членами управляющего комитета. В частности, 11 сентября состоялась встреча с Полем Харгривсом, председателем PIC/S 2016-2017 (UK, MHRA), Буном Мео Ху, председателем PIC/S 2018-2019 (Singapore, HAS), Дэниэлом Брюнером, руководителем Секретариата PIC/S, Жаком Моренсом, председателем Под-Комитета PIC/S по стратегическому развитию (France, ANSM), Марком Бирсом, председателем Под-Комитета PIC/S по коммуникациям (UK, MHRA).

Кроме того, 12 сентября рассмотрена совместная заявка Минпромторга России и ФБУ «ГИЛС и НП» на вступление в PIC/S по процедуре pre-application. Российской стороне были представлены кураторы, которые будут проводить процедуру вступления инспектората РФ в PIC/S, проверять заполнение документов на всех стадиях и докладывать о процессе высшему руководству PIC/S.

«Вступление в профильные международные организации, такие как PIC/S – это один их важнейших шагов, направленных на развитие надлежащих практик и формирование профессиональной системы ценностей на отраслевом уровне. Свою миссию мы видим в создании устойчивой платформы партнерских отношений с ключевыми игроками глобального фармрынка для активного развития российской фармацевтической промышленности», — отметил Алексей Алехин.

О сроках окончания процедуры вступления не сообщается.

PIC/S (Система сотрудничества Фармацевтических инспекций) – международная негосударственная организация, являющаяся единственным в мире объединением уполномоченных страновых GMP инспекторатов.

Основными направлениями работы PIC/S являются совершенствование правоприменительной практики, норм и правил проведения GMP инспекций, процедур регистрации и обращения лекарственных средств. Членство в этой организации позволяет на равноправных условиях сотрудничать с инспекторатами стран мира, делиться накопленным опытом и открыто обсуждать с иностранными коллегами вопросы проведения инспекций.