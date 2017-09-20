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Александр Шохин: нужно развивать механизмы специнвестконтрактов в фармотрасли

20.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

Состоянию и перспективам развития в России производства лекарств для лечения онкозаболеваний было посвящено заседание в РСПП рабочей группы Координационного совета в сфере обращения лекарственных средств и медизделий. В мероприятии приняли участие представители Минздрава, профильных комиссий РСПП, Комитета ТПП по предпринимательству, руководители и топ-менеджеры фармкомпаний, эксперты здравоохранения. Встречу провел председатель комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин.

Рабочая группа в частности подготовила проект предложений, направленных на повышение российского потенциала в области разработки и производства противораковых препаратов, а также эффективности использования государственных и частных инвестиций.

Участники заседания призвали поддержать предложения фармкомпаний по локализации в России производства высокотехнолгичных онкологических препаратов по полному циклу и стимулировать перенос технологий референтных препаратов.

Они также высказались за усиление мер государственной поддержки российских и зарубежных производителей. Речь идет в том числе об активном внедрении в практику заключение специнвестконтрактов для стимулирования развития производства онкологических и других инновационных препаратов. Так, глава РСПП Александр Шохин призвал развивать эти механизмы в фарме и сделать их более универсальными. "СПИКи дадут фармкомпаниям гораздо большую предсказуемость", - подчеркнул он.

По мнению исполнительного директора AIPM Владимира Шипкова, дополнительным драйвером для фармотрасли может стать тот факт, что она находится вне зоны действия международных санкций.

Как отметила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава РФ Елена Максимкина, на сегодняшний день созданы хорошие возможности для того, чтобы ускорить выход современных импортных препаратов на российский рынок. "Но здесь не должно быть автоматического признания, - добавила она. - все должно происходть на паритетных началах".

Кроме того в ходе мероприятия были затронуты вопросы ценообразования на онкологические препараты, а также защиты патентных прав.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
РСПП
Персоны
Максимкина Елена Анатольевна

Директор Департамента лекобеспечения МЗ России
Шипков Владимир Григорьевич
Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM)
Фармвестник-ТВ
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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