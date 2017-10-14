Ради выживания мелким сетям придется уйти в онлайн-продажи

Основатели онлайн-сети eApteka.ru решили уйти в новый формат, а заодно вдохнуть жизнь в маленькие региональные сети. Франчайзинговый проект рассчитан на дистанционные продажи не только лекарственных препаратов, но и широкого ассортимента товаров. По задумке франчайзера, сети в 20—50 аптек закроют проблему конкуренции с крупными сетями за счет прироста интернет-аудитории, ассортимента в 100 тыс. позиций и низких цен. Правда, это будут уже не классические аптеки, а универсальный онлайн-супермаркет, торгующий на 70—90% косметикой и товарами для дома.