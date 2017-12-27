Акционирование «Губернских аптек» завершится в феврале 2018 года

В конце декабря красноярские СМИ сообщили: врио губернатора Александр Усс считает нецелесообразной планировавшуюся ранее приватизацию ГПКК «Губернские аптеки». «Не вижу необходимости задумываться об этом. В отдаленных районах края невидимая рука рынка не работает, поэтому не надо пока эту систему рушить, а там жизнь покажет», процитировало ИА «Интерфакс» главу региона.

Гендиректор предприятия Алена Попова пояснила «ФВ», что журналисты перепутали приватизацию с акционированием, процесс которого запущен в 2017 г.

«Губернские аптеки» как были, так и останутся государственной аптечной сетью. Меняется лишь организационно-правовая форма предприятия — с ГПКК на АО. Не нужно путать акционирование с полной приватизацией, то есть с продажей предприятия в частные руки. Единственным собственником предприятия является Красноярский край в лице регионального агентства по управлению государственным имуществом. После акционирования это не изменится. АО получит коллегиальный орган управления в лице Совета директоров. В него войдут представители правительства и Министерства здравоохранения края, а также депутаты Законодательного собрания. Государственная аптечная сеть продолжит выполнять те задачи, которые были на нее возложены», — сказала она.

До конца декабря «Губернские аптеки» ожидают выхода приказа агентства по управлению государственным имуществом об изменении организационно-правовой формы. В 2018 г. начнется процесс перерегистрации, который, по предварительным оценкам, закончится в феврале.