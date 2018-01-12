Администрация Челябинской области поддержала идею реализации инвестпроекта по производству медоборудования

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел совещание с руководством компании «АЛМА – «Медицинские системы». Инвесторы намерены запустить на территории Златоустовского городского округа производство медицинских изделий.

Реализация проекта, по предложению инвесторов, будет проходить в три этапа. Первым станет строительство инфраструктурного комплекса для производства одноразовых медицинских шприцев.

«В настоящее время мы занимаемся подготовкой всех необходимых документов для рассмотрения проекта на инвестсовете Челябинской области, – пояснил председатель совета директоров «АЛМА – «Медицинские системы» Алексей Марговенко. – Планируем завершить эту работу до середины февраля».

По информации представителей инвесторов, инвестиции составят около 300 млн рублей, на первом этапе планируется создать более 150 новых рабочих мест.

Следующими этапами проекта станет строительство центра радиационной стерилизации медицинских изделий и производства игл для одноразовых шприцев. Реализация запланирована на 2020-2021 годы. Предполагаемые инвестиции составят около 400 млн руб. На новых производствах будет создано еще 80 рабочих мест.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в настоящее время проект сопровождает Агентство инвестиционного развития Челябинской области, ведется работа по привлечению банковских средств и оказанию поддержки со стороны Федерального фонда развития промышленности.

Предполагается, что новый завод станет ядром медицинского кластера Челябинской области.