Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами

Крупные аптечные сети предпочитают торговать дорогими лекарственными препаратами, в результате чего страдают малоимущие пациенты и производители дешевых лекарств. В свою очередь государство, старающееся всячески ограничить рост цен, никак не может разработать действенные административные меры по продвижению дешевых аналогов ЛП, считают некоторые эксперты аптечного рынка. Как найти баланс между интересами разных ценовых сегментов, они обсудили за «круглым столом» в Москве.

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Надавить на ФАС: «Мы планируем с этим разбираться, но Федеральная антимонопольная служба в этом почему-то нас не поддерживает».

Не только поддерживает, но и настаивает: «Правила не содержат требований к фармработнику предложить наиболее недорогой лекарственный препарат из группы аналогов»

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