700 тысяч рублей из бюджета камчатской аптеки пошло на «индексацию» зарплаты директора

Следователи Камчатского края завершили расследование уголовного дела о хищениях в «Аптеке №11» Мильковского района. Более 700 тыс. рублей были присвоены директором предприятия, которая регулярно в течение 2016 г. выплачивала себе премии. Разрешения администрации района, которая является учредителем аптеки, получено не было. 51-летнюю женщину ждет суд по ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения).

«Обвиняемая также исполняла функции бухгалтера предприятия, и это позволило ей самостоятельно увеличить себе зарплату», – пояснила старший помощник руководителя следственного управления Елена Матафонова.



Заведующая аптекой отрицала свою вину, объяснив хищения самостоятельной индексацией своей заработной платы. Возместить ущерб она также отказалась, поэтому следователи наложили арест на имущество, принадлежащее подозреваемой, стоимостью более 500 тыс. рублей.