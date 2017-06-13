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Эдуард Гаврилов: более 30 регионов включили в свои льготные перечни лекарства по торговым наименованиям

13.06.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Более трети (31 из 85) субъектов РФ включили в свои льготные лекарственные перечни на 2017 год препараты по торговому наименованию. Таковы результаты мониторинга, проведенного Фондом «Здоровье» и региональными активистами ОНФ. С февраля по март проводился мониторинг территориальных программ госгарантий, в ходе которого были проанализированы перечни льготных лекарств для амбулаторного лечения, утвержденные на 2017 год во всех 85 субъектах РФ.

«Региональные льготные лекарственные перечни утверждаются субъектами для того, чтобы льготники региона могли получать выписанные им лекарства, входящие в перечень, бесплатно или за часть стоимости. Соответственно эти лекарства должны закупаться региональными медицинскими организациями. А госзакупки препаратов по торговым наименованиям вместо международных непатентованных наименований запрещены действующим законодательством, поскольку ограничивают конкуренцию и ведет к росту цены лота. Исключением служат только те случаи, когда специальная врачебная комиссия вынесла заключение о необходимости закупки препарата по торговому наименованию для конкретного пациента», - пояснил директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Мониторинг показал, что лекарственные препараты по торговому наименованию вошли в льготные перечни 31 региона. Среди них Республики Чувашия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Карелия и Карачаево-Черкессия; Забайкальский край; города Санкт-Петербург и Севастополь, а также Тверская, Амурская, Иркутская, Вологодская, Рязанская, Саратовская, Томская, Курганская, Ивановская, Тульская, Московская, Костромская, Липецкая, Магаданская, Оренбургская, Новосибирская, Архангельская, Челябинская и Мурманская области.

«Антилидерами среди перечисленных регионов стали Тверская, Амурская и Иркутская области, включившие в региональные льготные перечни по 16 препаратов по торговому наименованию. За ними следуют Республика Татарстан (9 препаратов), г. Севастополь (8), Забайкальский край (7), Вологодская область (5), Чувашская Республика, Рязанская область, город Санкт-Петербург и Республика Дагестан (по 4). Остальные регионы включили 3 или менее препаратов по торговому наименованию», – рассказал общественник.

Эксперты Фонда предлагают Минздраву разработать и утвердить правила формирования региональных льготных перечней, в том числе, чтобы не допустить включения в них лекарств по торговым наименованиям, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
торговые наименования
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
Правда в глаза
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