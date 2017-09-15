Результаты клинических исследований первой российской четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа представлены на международной конференции Sixth ESWI Influenza Conference

Компания «НПО Петровакс Фарм» представила результаты клинических исследований первой российской четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа на международной конференции Sixth ESWI Influenza Conference, проходившей в Риге 10-13 сентября 2017 года.

Sixth ESWI Influenza Conference – это крупнейшая Европейская научная конференция по гриппу, организованная Европейской научной рабочей группой по гриппу, которая проводится раз в три года. В международном конгрессе принимают участие известные ученые и ведущие эксперты в области изучения гриппа и вакцинопрофилактики со всего мира. В этом году на конференции были рассмотрены актуальные вопросы гриппа, новых угроз и пандемий, приведен обзор последних событий в области эпидемиологического надзора и вакцинации, представлены достижения и перспективы в борьбе над опасным заболеванием.

Компания «НПО Петровакс Фарм» наряду с ведущими мировыми производителями вакцин и противовирусных препаратов приняла активное участие в работе конференции. 12 сентября вице-президент по разработке, исследованиям и внедрению препаратов «НПО Петровакс Фарм» Марина Абрамова в рамках научного симпозиума «Новое поколение гриппозных вакцин: будущее вакцинопрофилактики гриппа» презентовала результаты клинических исследований первой российской четырехвалентной вакцины против гриппа Гриппол® Квадривалент, а также рассказала об истории создания и применения инактивированных субъединичных адъювантных вакцин группы Гриппол®.

«Гриппол® Квадривалент - это самая современная вакцина из существующих противогриппозных вакцин в мире с высокой профилактической эффективностью и безопасностью, которая защищает сразу от четырех штаммов вируса гриппа, - отметила Марина Абрамова. - В состав вакцины входит иммуноадъювант Полиоксидоний, который способствует выработке стойкого иммунного ответа и обеспечивает высокий профиль безопасности. Вакцина будет производиться в России по технологии полного цикла, начиная с этапа выпуска субстанций. Клинические исследования у взрослых успешно завершены, их результаты подтвердили эффективность и безопасность Гриппола® Квадривалент и соответствие международным критериям EMA CPMP», - подчеркнула Марина Абрамова. В настоящее время поданы документы на государственную регистрацию в Министерство здравоохранения РФ. В 2018 году вакцина будет выведена на российский рынок. Возможные объемы производства составят до 40 млн доз ежегодно.

Уже с 2012 года ВОЗ дает рекомендации по вакцинации четырехвалентными гриппозными вакцинами. Только пять стран в мире имеют производство квадривалентных вакцин: Австралия, США, Канада, Германия и Франция. Россия будет шестой страной в мире, имеющей собственное независимое производство таких вакцин.