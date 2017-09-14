Анонс: 18 – 19 октября в г. Москва пройдет VI международная конференция «GEP-Russia 2017: Стерильные ЛС и Биотехнология»

18 – 19 октября в г. Москва пройдет VI международной конференции «GEP-Russia 2017: Стерильные ЛС и Биотехнология»

В течении двух дней мероприятия вы сможете ознакомиться с актуальными требованиями GMP и руководствами ISPE по их реализации, а также современными техническими решениями для производства стерильных лекарственных средств и биотехнологических препаратов. Кроме того, в программе доклады с практическими примерами реализации различных задач, дискуссии и Case Study.

Кон­фе­рен­ция пройдет сов­мес­тно с ISPE Europe (International Society for Pharmaceutical Engineering) и при под­дер­жке ФБУ «ГИЛС и НП». В программе запланировано выступление вице-президента ISPE Europe, доктора Thomas Zimmer с презентацией «Промышленность 4.0 - Шанс и вызов фармацевтическим операциям».

Программа конференции:

Первый день: 18.10.2017 Название Лектор Компания Руководства ISPE - Стерильное и Биофармацевтическое производство Zdenek Pavelek FAVEA Group Промышленность 4.0 - Шанс и вызов фармацевтическим операциям Thomas Zimmer ISPE Состояние инженерных систем фармацевтических производств Игорь Фальковский ФБУ «ГИЛС и НП» Комплексные решения для линий асептического розлива Marcello Ghelfi IMA S.p.A. – IMA LIFE Особенности технологического оборудования в стерильном производстве Maria Concetta Santangelo SolidPharma / TECNinox Оборудование в изоляторном исполнении Александр Росол Фарма Унион / Bausch+Ströbel Чистые помещения и дискуссия о классификации чистоты Uri Boneh Boneh Consulting RABS в сравнении с изолятором - какая из систем более экономичная? Rolf Jung University Albstadt-Sigmaringen Case Study: Розлив и конечная упаковка инсулина на примере производственного объекта – Проектирование + Интерфейсы Dieter Rapp Bosch Packaging Technology Адаптивные решения для асептического розлива Sergi Gonzalez SolidPharma / Dara Pharmaceutical Packaging Case Study: Асептические процессы жидких лекарственных форм в открытых RABS Bernhard Brugger Фарма Унион / Harro Höfliger Автоматизированный инспекционный контроль лиофилизированных и иных сухих форм Stephan Bachmeier HEUFT Аттестация чистых помещений. Техническое оснащение приборного парка. Иван Соколов Testo

Второй день: 19.10.2017 Название Лектор Компания Интеграция асептических технологий: Анализ практики Sergio Mauri SolidPharma / Fedegari Group Реализация крупномасштабных фармацевтических проектов Matthias Goriupp ISPE/ ZETA Комплексные стерильные тубонаполнительные линии. Реализация единственного в Европе проекта - Case Study Виталий Батырев IWK Verpackungstechnik GmbH Технологические аспекты вторичной упаковки стерильных лекарственных средств Александр Шульговский Dividella Комплексные решения для производства асептической продукции Zdenek Pavelek FAVEA Group Применение систем замораживания/размораживания в биотехнологии, применяемое оборудование и компоненты Игорь Смирнов ZETA Безопасность на фармацевтическом предприятии: обращение с опасными материалами, обеззараживание H2O2, контроль чистоты воздуха уточняется Dräger Вопросы проектирования системы WFI Uri Boneh Boneh Consulting Case Study: Вопросы асептического производства и линии розлива Rolf Jung University Albstadt-Sigmaringen Обзор решений и трендов на рынке валидации процессов лиофильной сушки Роман Лоретц ELLAB A/S Дискуссия

Подать заявку можно на сайте конференции www.gep-russia.ru

Стоимость участия - 23 000 руб. (с учетом НДС).

Для каждого следующего участника от одной компании предоставляется скидка 10%.

Спецпредложение - Для действующих лиц ISPE стоимость участия - 15 900 руб. (с НДС)

По вопросам участия обращайтесь:

Татьяна Новикова Юлия Васильева

novikova@favea.org vasilyeva@favea.org

+ 7 926 011 02 40 +38 067 219 04 54