Анонс: 18 – 19 октября в г. Москва пройдет VI международная конференция «GEP-Russia 2017: Стерильные ЛС и Биотехнология»

18 – 19 октября в г. Москва пройдет VI международной конференции «GEP-Russia 2017: Стерильные ЛС и Биотехнология»
В течении двух дней мероприятия вы сможете ознакомиться с актуальными требованиями GMP и руководствами ISPE по их реализации, а также современными техническими решениями для производства стерильных лекарственных средств и биотехнологических препаратов. Кроме того, в программе доклады с практическими примерами реализации различных задач, дискуссии и Case Study.
Конференция пройдет совместно с ISPE Europe (International Society for Pharmaceutical Engineering) и при поддержке ФБУ «ГИЛС и НП». В программе запланировано выступление вице-президента ISPE Europe, доктора Thomas Zimmer с презентацией «Промышленность 4.0 - Шанс и вызов фармацевтическим операциям».
Программа конференции:
|
Первый день: 18.10.2017
|
Название
|
Лектор
|
Компания
|
Руководства ISPE - Стерильное и Биофармацевтическое производство
|
Zdenek Pavelek
|
FAVEA Group
|
Промышленность 4.0 - Шанс и вызов фармацевтическим операциям
|
Thomas Zimmer
|
ISPE
|
Состояние инженерных систем фармацевтических производств
|
Игорь Фальковский
|
ФБУ «ГИЛС и НП»
|
Комплексные решения для линий асептического розлива
|
Marcello Ghelfi
|
IMA S.p.A. – IMA LIFE
|
Особенности технологического оборудования в стерильном производстве
|
Maria Concetta Santangelo
|
SolidPharma / TECNinox
|
Оборудование в изоляторном исполнении
|
Александр Росол
|
Фарма Унион / Bausch+Ströbel
|
Чистые помещения и дискуссия о классификации чистоты
|
Uri Boneh
|
Boneh Consulting
|
RABS в сравнении с изолятором - какая из систем более экономичная?
|
Rolf Jung
|
University Albstadt-Sigmaringen
|
Case Study: Розлив и конечная упаковка инсулина на примере производственного объекта – Проектирование + Интерфейсы
|
Dieter Rapp
|
Bosch Packaging Technology
|
Адаптивные решения для асептического розлива
|
Sergi Gonzalez
|
SolidPharma / Dara Pharmaceutical Packaging
|
Case Study: Асептические процессы жидких лекарственных форм в открытых RABS
|
Bernhard Brugger
|
Фарма Унион /
Harro Höfliger
|
Автоматизированный инспекционный контроль лиофилизированных и иных сухих форм
|
Stephan Bachmeier
|
HEUFT
|
Аттестация чистых помещений. Техническое оснащение приборного парка.
|
Иван Соколов
|
Testo
|
Второй день: 19.10.2017
|
Название
|
Лектор
|
Компания
|
Интеграция асептических технологий: Анализ практики
|
Sergio Mauri
|
SolidPharma / Fedegari Group
|
Реализация крупномасштабных фармацевтических проектов
|
Matthias Goriupp
|
ISPE/ ZETA
|
Комплексные стерильные тубонаполнительные линии. Реализация единственного в Европе проекта - Case Study
|
Виталий Батырев
|
IWK Verpackungstechnik GmbH
|
Технологические аспекты вторичной упаковки стерильных лекарственных средств
|
Александр Шульговский
|
Dividella
|
Комплексные решения для производства асептической продукции
|
Zdenek Pavelek
|
FAVEA Group
|
Применение систем замораживания/размораживания в биотехнологии, применяемое оборудование и компоненты
|
Игорь Смирнов
|
ZETA
|
Безопасность на фармацевтическом предприятии: обращение с опасными материалами, обеззараживание H2O2, контроль чистоты воздуха
|
уточняется
|
Dräger
|
Вопросы проектирования системы WFI
|
Uri Boneh
|
Boneh Consulting
|
Case Study: Вопросы асептического производства и линии розлива
|
Rolf Jung
|
University Albstadt-Sigmaringen
|
Обзор решений и трендов на рынке валидации процессов лиофильной сушки
|
Роман Лоретц
|
ELLAB A/S
|
Дискуссия
Подать заявку можно на сайте конференции www.gep-russia.ru
Стоимость участия - 23 000 руб. (с учетом НДС).
Для каждого следующего участника от одной компании предоставляется скидка 10%.
Спецпредложение - Для действующих лиц ISPE стоимость участия - 15 900 руб. (с НДС)
По вопросам участия обращайтесь:
Татьяна Новикова Юлия Васильева
novikova@favea.org vasilyeva@favea.org
+ 7 926 011 02 40 +38 067 219 04 54