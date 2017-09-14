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Лента · В России
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Анонс: 18 – 19 октября в г. Москва пройдет VI международная конференция «GEP-Russia 2017: Стерильные ЛС и Биотехнология»

14.09.2017

18 – 19 октября в г. Москва пройдет VI международной конференции «GEP-Russia 2017: Стерильные ЛС и Биотехнология»

В течении двух дней мероприятия вы сможете ознакомиться с актуальными требованиями GMP и руководствами ISPE по их реализации, а также современными техническими решениями для производства стерильных лекарственных средств и биотехнологических препаратов. Кроме того, в программе доклады с практическими примерами реализации различных задач, дискуссии и Case Study.

Кон­фе­рен­ция пройдет сов­мес­тно с ISPE Europe (International Society for Pharmaceutical Engineering) и при под­дер­жке ФБУ «ГИЛС и НП». В программе запланировано выступление вице-президента ISPE Europe, доктора Thomas Zimmer с презентацией «Промышленность 4.0 - Шанс и вызов фармацевтическим операциям».

Программа конференции:

Первый день: 18.10.2017

Название

Лектор

Компания

Руководства ISPE - Стерильное и Биофармацевтическое производство

Zdenek Pavelek

FAVEA Group

Промышленность 4.0 - Шанс и вызов фармацевтическим операциям

Thomas Zimmer

ISPE

Состояние инженерных систем фармацевтических производств

Игорь Фальковский

ФБУ «ГИЛС и НП»

Комплексные решения для линий асептического розлива

Marcello Ghelfi

IMA S.p.A. – IMA LIFE

Особенности технологического оборудования в стерильном производстве

Maria Concetta Santangelo

SolidPharma / TECNinox

Оборудование в изоляторном исполнении

Александр Росол

Фарма Унион / Bausch+Ströbel

Чистые помещения и дискуссия о классификации чистоты

Uri Boneh

Boneh Consulting

RABS в сравнении с изолятором - какая из систем более экономичная?

Rolf Jung

University Albstadt-Sigmaringen

Case Study: Розлив и конечная упаковка инсулина на примере производственного объекта – Проектирование + Интерфейсы

Dieter Rapp

Bosch Packaging Technology

Адаптивные решения для асептического розлива

Sergi Gonzalez

SolidPharma / Dara Pharmaceutical Packaging

Case Study: Асептические процессы жидких лекарственных форм в открытых RABS

Bernhard Brugger

Фарма Унион /

Harro Höfliger

Автоматизированный инспекционный контроль лиофилизированных и иных сухих форм

Stephan Bachmeier

HEUFT

Аттестация чистых помещений. Техническое оснащение приборного парка.

Иван Соколов

Testo

Второй день: 19.10.2017

Название

Лектор

Компания

Интеграция асептических технологий: Анализ практики

Sergio Mauri

SolidPharma / Fedegari Group

Реализация крупномасштабных фармацевтических проектов

Matthias Goriupp

ISPE/ ZETA

Комплексные стерильные тубонаполнительные линии. Реализация единственного в Европе проекта - Case Study

Виталий Батырев

IWK Verpackungstechnik GmbH

Технологические аспекты вторичной упаковки стерильных лекарственных средств

Александр Шульговский

Dividella

Комплексные решения для производства асептической продукции

Zdenek Pavelek

FAVEA Group

Применение систем замораживания/размораживания в биотехнологии, применяемое оборудование и компоненты

Игорь Смирнов

ZETA

Безопасность на фармацевтическом предприятии: обращение с опасными материалами, обеззараживание H2O2, контроль чистоты воздуха

уточняется

Dräger

Вопросы проектирования системы WFI

Uri Boneh

Boneh Consulting

Case Study: Вопросы асептического производства и линии розлива

Rolf Jung

University Albstadt-Sigmaringen

Обзор решений и трендов на рынке валидации процессов лиофильной сушки

Роман Лоретц

ELLAB A/S

Дискуссия

Подать заявку можно на сайте конференции www.gep-russia.ru

Стоимость участия - 23 000 руб. (с учетом НДС).

Для каждого следующего участника от одной компании предоставляется скидка 10%.

Спецпредложение - Для действующих лиц ISPE стоимость участия - 15 900 руб. (с НДС)

По вопросам участия обращайтесь:

Татьяна Новикова Юлия Васильева

novikova@favea.org vasilyeva@favea.org

+ 7 926 011 02 40 +38 067 219 04 54

Автор: Фармвестник
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Метки
конференция
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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