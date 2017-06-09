15 лет исполнилось проекту «Катрен – медицинская одежда»

В честь юбилея на 20% снижены цены на самые популярные модели каталога

В 2002 году, когда компания «Катрен» инициировала создание внутреннего подразделения, отвечающего за разработку, изготовление и реализацию медицинской одежды, рынок был заполнен дешевыми китайскими халатами, которые не отвечали требованиям к медицинской одежде, являясь, по сути, одноразовыми. Часть персонала больниц, поликлиник и аптек пользовались чудом сохранившимися советскими халатами. Потребность в медицинской одежде была огромной: клиентами нового проекта стало большинство партнеров «Катрен». Они получили возможность формировать стиль своего учреждения или аптеки с помощью современной качественной униформы, обладающей характеристиками, необходимыми для медицинской одежды: износостойкостью, формоустойчивостью, минимальной усадкой, эстетичным видом, прочностью, безопасностью и комфортностью.

За время существования проект «Катрен – медицинская одежда» выпустил 12 коллекций, которые учитывали модные тенденции и достижения легкой промышленности в производстве и обработке тканей. Для разработки лекал пригласили профессионального модельера-конструктора, который учел все особенности работы медицинского персонала и заложил оптимальные припуски для более комфортной носки изделий, сохранив при этом элегантность силуэтов. Для производства были выбраны импортные ткани и фурнитура. За все время работы проекта для российских аптек было произведено 323 000 халатов и костюмов. Сейчас в каталоге «Катрен – медицинская одежда» более 200 моделей халатов, костюмов, платьев и сарафанов. В прошлом году ассортимент был расширен. Теперь компания производит также ветровки, толстовки, футболки, стеганые жилеты и ряд другой интересной продукции.

В честь юбилея до 31 августа на 20% снижены цены на часть постоянных позиций в каталоге «Катрен – медицинская одежда». «То, что «Катрен – медицинская одежда» существует уже более 15 лет, говорит о доверии наших клиентов. Для аптек важно, сколько циклов стирки выдерживает ткань и как долго она выглядит как новая, так как это косвенно снижает расходы аптеки на обеспечение сотрудников спецодеждой. У нас накоплен огромный опыт, который позволяет нам производить не только качественную и удобную, но и красивую одежду для персонала аптек. Ежегодно нашими клиентами становятся более 1000 аптечных учреждений России», – подчеркнула руководитель проекта «Катрен – медицинская одежда» Татьяна Лиманова. – Ознакомиться с нашим каталогом можно в специальном разделе «Медицинская одежда» на сайте АО НПК «Катрен»».