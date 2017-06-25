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Журналисты недовольны взаимодействием с фармкомпаниями

25.06.2017

Почти девять из десяти журналистов недовольны ситуацией в сфере коммуникаций в здравоохранении. Новое исследование показывает огромную пропасть между информацией, предоставляемой фармацевтическими компаниями, и тем, что журналисты действительно хотят получить. Об этом говорят результаты опроса, проведенного платформой цифровой связи ISEBOX.

В исследовании участвовали 166 журналистов, пишущих на тему здравоохранения, в Великобритании и США. Цель опроса - оценить, какая информация, предоставляемая фармацевтическими и медицинскими компаниями, имеет наибольшее значение для них и их аудитории.

Половина опрошенных журналистов признают, что они никогда не посещают информационные мероприятия фармацевтических компаний, почти четверть (22%) называет их неудовлетворительными и две трети (64%) заявляют, что корпорациям еще есть, куда стремиться в плане предоставления информации.

Только 2% журналистов находят информацию и пресс-релизы, предоставленные фармацевтическими и медицинскими компаниями, заслуживающими доверия. В то время как 16% говорят, что они не доверяют этой информации вообще, почти половина (48%) лишь немного доверяют ей.

В тоже время 36% журналистов заявили, что ограничения FDA / EMA на передачу отраслевых новостей отвечают интересам потребителя.

«Это исследование показывает, что еще многое предстоит сделать, когда речь заходит о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в коммуникацию здравоохранения, - считает директор Jo Willey Media, журналист по здравоохранению и консультант по связям с общественностью Джо Вилли. – Правила приветствуются и они необходимы. Однако следует позаботиться о том, чтобы они не мешали фармацевтическим компаниям эффективно передавать точный, содержательный контент. Журналистам по-прежнему нужен информативный, простой и понятный контент, будь то традиционные печатные СМИ, интернет, радио, телевидение или социальные сети. Сложная информация открывает возможность».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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