Журналисты недовольны взаимодействием с фармкомпаниями

Почти девять из десяти журналистов недовольны ситуацией в сфере коммуникаций в здравоохранении. Новое исследование показывает огромную пропасть между информацией, предоставляемой фармацевтическими компаниями, и тем, что журналисты действительно хотят получить. Об этом говорят результаты опроса, проведенного платформой цифровой связи ISEBOX.

В исследовании участвовали 166 журналистов, пишущих на тему здравоохранения, в Великобритании и США. Цель опроса - оценить, какая информация, предоставляемая фармацевтическими и медицинскими компаниями, имеет наибольшее значение для них и их аудитории.

Половина опрошенных журналистов признают, что они никогда не посещают информационные мероприятия фармацевтических компаний, почти четверть (22%) называет их неудовлетворительными и две трети (64%) заявляют, что корпорациям еще есть, куда стремиться в плане предоставления информации.

Только 2% журналистов находят информацию и пресс-релизы, предоставленные фармацевтическими и медицинскими компаниями, заслуживающими доверия. В то время как 16% говорят, что они не доверяют этой информации вообще, почти половина (48%) лишь немного доверяют ей.

В тоже время 36% журналистов заявили, что ограничения FDA / EMA на передачу отраслевых новостей отвечают интересам потребителя.

«Это исследование показывает, что еще многое предстоит сделать, когда речь заходит о том, чтобы вдохнуть новую жизнь в коммуникацию здравоохранения, - считает директор Jo Willey Media, журналист по здравоохранению и консультант по связям с общественностью Джо Вилли. – Правила приветствуются и они необходимы. Однако следует позаботиться о том, чтобы они не мешали фармацевтическим компаниям эффективно передавать точный, содержательный контент. Журналистам по-прежнему нужен информативный, простой и понятный контент, будь то традиционные печатные СМИ, интернет, радио, телевидение или социальные сети. Сложная информация открывает возможность».