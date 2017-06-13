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Лента · В мире
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Здравоохранению не хватает инноваций

13.06.2017

Только 17% американцев считают здравоохранение инновационной отраслью. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу маркетингового агентства Klick Health. Как говорится на официальном портале агентства, в опросе приняли участие 1012 американцев.

91% потребителей полагает, что инновации положительно повлияют на здравоохранение в течение следующих пяти лет. В частности, почти половина респондентов заявили, что инновации помогут врачам лучше лечить и диагностировать пациентов, а еще 20% говорят, что это поможет пациентам и их близким лучше управлять и заботиться о своем здоровье, а 19% считают, что это поможет предотвратить болезнь.

Девяносто процентов людей говорят, что технология будет оказывать положительное влияние на их здоровье в будущем. В частности, 70% считают, что технологии окажут самое большое влияние на то, чтобы помочь им лично управлять своим здоровьем.

Однако только половина респондентов указывают, что технологии уже оказали положительное влияние на их личное здоровье. Кроме того, только 41% утверждают, что когда-либо использовали инновационные технологии для управления своим здоровьем.

В целом, результаты указывают на разрыв между большим процентом потребителей, которые считают, что технология поможет здравоохранению в будущем, и гораздо более низкий процент потребителей, у которых когда-либо был положительный опыт использования технологий, управляющих здоровьем в прошлом. Это показывает, что существуют значительные возможности для роста инновационных технологий, направленных на то, чтобы помочь пациентам и потребителям справиться со своим здоровьем.

Нейропсихолог Рекс Юнг из Университета Нью-Мексико сказал: «Результаты опроса на самом деле отражают сдвиг в потребительском мышлении от пассивных реципиентов здравоохранения к более активным и автономным людям, которые, похоже, стремятся использовать более творческие и инновационные подходы к управлению своим здоровьем».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
здравоохранение
инновации
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08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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