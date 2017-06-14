Замена Obamacare может потребовать дополнительного финансирования

Дональд Трамп провел 13 июня в Белом доме встречу с 13 республиканскими сенаторами, чтобы помочь законодателям найти общий язык для продвижения реформы здравоохранения, сообщает Reuters.com.

В начале встречи Трамп сказал законодателям, что их законопроект о здравоохранении должен быть щедрым и добрым.

«Может быть, необходимо добавить дополнительные деньги», – сказал он, не озвучивая дальнейших подробностей о какой сумме может идти речь.

Президент США отметил, что Obamacare становится все менее популярной. Он процитировал объявление правительства, сделанное 12 июня о том, что около двух миллионов человек выбыли из программы в этом году.

Хотя Республиканская партия Трампа имеет большинство в обеих палатах Конгресса, он обвинил «обструкционистских» демократов в отсутствии прогресса в отмене национальных успехов президента Барака Обамы.

Палата представителей в конце прошлого месяца одобрила свою версию отмены, но республиканцы из Сената не смогли объединиться вокруг своей версии законопроекта.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл сказал, что сенаторы близки к завершению формулирования своего предложения, а другие республиканцы прогнозируют, что законопроект будет готов к голосованию до августовского перерыва.

Одним из ключевых вопросов является судьба расширения Medicaid, программы здравоохранения для бедных, в соответствии с Законом о доступной помощи.

Сенаторы из штатов, которые расширили Medicaid, ищут путь, который постепенно прекратит дополнительное федеральное финансирование программы в течение семи лет, начиная с 2020 года, вместо резких сокращений федерального финансирования, начиная с 2020 года, которые предусмотрены законопроектом Белого дома.