Законопроект сенаторов-республиканцев ограничит расширение Medicaid

Законопроект о здравоохранении, который будет обнародован сенаторами-республиканцами 22 июня, может ограничить расширение Medicaid и изменить субсидии малоимущим, сообщает Reuters.

Ожидается, что размер субсидии будет зависеть от дохода малоимущего гражданина. В версии Палаты представителей предлагалось предоставлять субсидии в зависимости от возраста ее получателя. Также The Washington Post пишет, что большая часть налогов, введенных для оплаты Obamacare, будет упразднена, а штаты получат больше возможностей для того, чтобы урезать федеральное финансирование программы по планированию семьи (Planned Parenthood).

Законопроект будет обнародован 22 июня, а голосование по нему может пройти на следующей неделе.