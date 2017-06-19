Законодатели США не согласны с ограничением цен на медизделия в Индии

Группа американских законодателей поддержала производителей медицинских устройств, призвав Индию пересмотреть свое решение о снижении цен на коронарные стенты. Они решили поднять этот вопрос в преддверие визита премьер-министра Индии Нарандры Моди в Соединенные Штаты, сообщает Reuters.com.

В письме, направленном послу Индии в Вашингтоне в мае 2017 г., 18 членов Конгресса США заявили, что они обеспокоены ценовой политикой правительства Индии, предупреждая, что это может помешать фирмам запускать новые медицинские продукты в этой стране.

Правительство Моди в последние годы ограничило цены на сотни жизненно важных лекарств, чтобы сделать их более доступными. И в феврале оно наложило 75-процентное снижение цен на некоторые коронарные стенты.

Правительство, оправдывая свои действия, ссылалось на большие наценки. Но глобальные производители медицинских устройств опротестовали новую политику, а некоторые заявили, что это заставит их продавать меньше стоимости.

Законодатели США предупредили, что людям будет отказано в доступе к последним медицинским достижениям, если компании откажутся от индийского рынка медико-технологических технологий, объем которого оценивается в 5 млрд долл. США.

Посольство Индии в Вашингтоне не прокомментировало ситуацию.

Министерство торговли США, вероятно, затронет вопрос с Моди во время его визита 25-26 июня, согласно данным источника Reuters.

Помощник Моди рассказал агентству, что компаниям предлагается либо снизить цены на медицинские устройства, либо быть готовыми покинуть рынок, а один из чиновников, который тесно сотрудничает с кабинетом премьер-министра, в беседе с Reuters уточнил, что поднятие вопроса на дипломатическом уровне не повлияет на позицию Индии.

Компании, базирующиеся в США, такие как Boston Scientific Corp и Abbott Laboratories, продают коронарные стенты в Индии, а Johnson & Johnson продает другие устройства.

После февральского решения о снижении цен Abbott попыталась исключить из ограничительного списка один из своих стентов, но его просьба была отвергнута индийским правительством.

Boston Scientific, которая имеет исследовательскую базу вблизи Нью-Дели, также запросила более высокую цену на один из своих стентов, но правительственная комиссия отклонила запрос.

Такие решения, пишет группа членов Конгресса США, вынудили компании продавать передовые технологии в Индии в убыток. Например, перед ограничением Boston Scientific продавал свой высокопроизводительный стент Synergy примерно за 3000 долларов в Индии, что значительно превышает его себестоимость в 750 долларов США, согласно документу компании, представленному Reuters. После создания ограничительного списка цена снижена до 450 долларов, и компания заявляет, что в этом году она потеряет не менее 7 млн долл.