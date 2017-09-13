За десять лет штаты компаний Большой фармы не показали значительного роста

Если взглянуть на численный состав сотрудников ведущих глобальных фармацевтических компаний в 2007 и 2016 годах, то становится очевидным отсутствие особой разницы – 1,13 млн человек в прошедшем году против 1,06 млн в 2007 г. Рост обусловлен, в основном, крупными компаниями (рис). Но равенство это только на первый взгляд, пишет FiercePharma.
Эти цифры скрывают сокращения рабочих мест в результате сделок по слияниям/соглашениям, патентных обвалов, продаж отдельных активов и других факторов. Несколько глобальных фармкомпаний, которые были самостоятельными в 2007 г., оказались поглощенными более крупными конкурентами. Это касается, в первую очередь, Schering-Plough и Wyeth, которые «растворились» в Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) и Pfizer соответственно.
Другие компании, в частности Abbott и Bristol-Myers Squibb, наоборот, избавились от ряда крупных активов. То же справедливо и для Pfizer. Некоторым компаниям удалось прирасти сотрудниками за счет внутренних ресурсов. Наиболее яркими примерами являются Novo Nordisk и Bayer HealthCare.
В основном, увеличение штатов происходило благодаря мегасделкам. Так, в Roche до приобретения не принадлежащих ей акций Genentech по состоянию на конец 2007 г. работали 78,6 тыс. человек, в конце 2016 г. – 98 тыс. В течение 10 лет между этими датами компания осуществила масштабное сокращение рабочих мест в исследовательском подразделении и целый ряд «точечных» приобретений.
В Schering-Plough в 2007 г. трудились 55 тыс. сотрудников, в Merck & Co – 59,8 тыс. После ряда реорганизаций и принятия мер по контролю за расходами, не говоря уже о продаже безрецептурного бизнеса, в настоящее время штат Merck & Co составляет 68 тыс. человек.
К моменту объявления о приобретении со стороны Pfizer в Wyeth работали 50,5 тыс. человек. В штате Pfizer было 86,6 тыс. сотрудников. После реструктуризации бизнеса, в т.ч. выделения ветеринарного бизнеса в самостоятельную компанию Zoetis, продажи подразделения Capsugel, приобретения компании Hospira, сокращения тысяч рабочих мест и снижения затрат, в «современном» Pfizer трудятся 96,5 тыс. человек.
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