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За десять лет штаты компаний Большой фармы не показали значительного роста

13.09.2017

Если взглянуть на численный состав сотрудников ведущих глобальных фармацевтических компаний в 2007 и 2016 годах, то становится очевидным отсутствие особой разницы – 1,13 млн человек в прошедшем году против 1,06 млн в 2007 г. Рост обусловлен, в основном, крупными компаниями (рис). Но равенство это только на первый взгляд, пишет FiercePharma.

Эти цифры скрывают сокращения рабочих мест в результате сделок по слияниям/соглашениям, патентных обвалов, продаж отдельных активов и других факторов. Несколько глобальных фармкомпаний, которые были самостоятельными в 2007 г., оказались поглощенными более крупными конкурентами. Это касается, в первую очередь, Schering-Plough и Wyeth, которые «растворились» в Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) и Pfizer соответственно.

Другие компании, в частности Abbott и Bristol-Myers Squibb, наоборот, избавились от ряда крупных активов. То же справедливо и для Pfizer. Некоторым компаниям удалось прирасти сотрудниками за счет внутренних ресурсов. Наиболее яркими примерами являются Novo Nordisk и Bayer HealthCare.

В основном, увеличение штатов происходило благодаря мегасделкам. Так, в Roche до приобретения не принадлежащих ей акций Genentech по состоянию на конец 2007 г. работали 78,6 тыс. человек, в конце 2016 г. – 98 тыс. В течение 10 лет между этими датами компания осуществила масштабное сокращение рабочих мест в исследовательском подразделении и целый ряд «точечных» приобретений.

В Schering-Plough в 2007 г. трудились 55 тыс. сотрудников, в Merck & Co – 59,8 тыс. После ряда реорганизаций и принятия мер по контролю за расходами, не говоря уже о продаже безрецептурного бизнеса, в настоящее время штат Merck & Co составляет 68 тыс. человек.

К моменту объявления о приобретении со стороны Pfizer в Wyeth работали 50,5 тыс. человек. В штате Pfizer было 86,6 тыс. сотрудников. После реструктуризации бизнеса, в т.ч. выделения ветеринарного бизнеса в самостоятельную компанию Zoetis, продажи подразделения Capsugel, приобретения компании Hospira, сокращения тысяч рабочих мест и снижения затрат, в «современном» Pfizer трудятся 96,5 тыс. человек.

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Метки
расширение штата
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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