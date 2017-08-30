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Лента · В мире
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Восточная Африка стремится оптимизировать процедуры регистрации лекарств

30.08.2017

Один из беднейших регионов мира адаптируется к более быстрому получению новых лекарственных препаратов от компаний Novartis AG, Roche Holding AG и других, объединяя деятельность фармрегуляторов шести стран, сообщает агентство Bloomberg.

Программа гармонизации регистрации лекарственных средств в странах Восточной Африки (East African Community Medicines Registration Harmonization program) позволяет компаниям Bayer AG, Merck KGaA и их конкурентам выводить свои препараты на рынок по ускоренной процедуре, одновременно упрощая доступ пациентов к новым лекарствам. Фармпроизводители считают целесообразным распространить данную программу, стартовавшую в 2012 г., на другие страны.

Программа, смоделированная Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), разработана для преодоления бюрократических препонов в регионе с населением 160 млн человек и высоким уровнем заболеваемости малярией, ВИЧ-инфекцией и другими инфекционными заболеваниями.

В рамках программы оптимизируются регуляторные процедуры в Кении, Танзании, Уганде, Руанде, Бурунди и Южном Судане. По словам менеджера проекта Джона Патрика Мвесиге, в некоторых случаях удавалось сократить время на регистрацию препаратов с более чем двух лет до менее чем 9 месяцев.

По утверждению официального представителя Roche Ани фон Тресков, подход, используемый в рамках программы, позволяет сократить дублирующиеся шаги в оценке препаратов и оптимизировать сложную процедуру. Участники программы надеются на ее развитие в направлении расширения списка продуктов, внедрения единого процесса подачи регистрационных досье, изменения процедуры пострегистрационных исследований и регулирования биопрепаратов, включения в программу деятельности органов фармаконадзора и распространения ее на изделия медицинского назначения.

По словам Даниэлы Багоцци, официального представителя подразделения Жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов и продуктов для здоровья ВОЗ, регистрация более дешевых дженериков брендированных препаратов часто тормозится на этапе рассмотрения и согласования. В бедных странах издержки, связанные с лекарственным обеспечением, составляют 60% в структуре расходов на здравоохранение, и пилотная программа гармонизации регистрации ЛС уже продемонстрировала свою способность помочь недоукомплектованным персоналом регистрационным органам африканских стран в регистрации дженериков и обеспечении доступа к ним населения.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
регистрация ЛС
Фармвестник-ТВ
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
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