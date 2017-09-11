Вопросы вакцинопрофилактики гриппа и ОРВИ обсудят в Казахстане на Международной научно-практической конференции «Актуальные инфекции Центральной Азии»

14-15 сентября 2017 года в Астане (Казахстан) пройдет значимое событие для евроазиатского пространства - Международная научно-практическая конференция «Актуальные инфекции Центральной Азии: менеджмент инфекционных болезней на этапе первичной медико-санитарной помощи». Ведущие эксперты обсудят актуальные вопросы инфекционных заболеваний: грипп, ОРВИ и пневмонии; вирусные гепатиты; паразитарные болезни; ВИЧ/СПИД; вакцинопрофилактика и лечение.

В преддверии эпидемиологического сезона особую роль организаторы отводят вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. 15 сентября в 10:40-11:40 в рамках научно-практической конференции состоится симпозиум «Подходы к профилактике гриппа и ОРВИ у разных категорий населения: итоги и перспективы». Модераторами симпозиума выступят главный детский инфекционист Минздрава РФ, директор Научно-исследовательского института детских инфекций России Лобзин Ю.В., директор департамента эпидемиологического мониторинга за инфекционными и паразитарными заболеваниями НПЦСЭЭиМ Казахстан Смагул М. А. и заслуженный врач РФ, к.м.н., доцент, ученый секретарь ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА» Волжанин В.М.

В научной программе симпозиума прозвучат доклады:

Смагул М.А. «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Республике Казахстан» (Алматы, Казахстан). Лобзин Ю.В., Волжанин В.М. «Влияние вакцинопрофилактики гриппа на показатели заболеваемости среди разных категорий населения. Опыт Российской Федерации» (Санкт-Петербург, Россия). Харит С.М., руководитель отдела иммунопрофилактики НИИ детских инфекций ФМБА. «Опыт применения полимер-субъединичной вакцины против гриппа у детей здоровых и с соматической патологией» (Санкт-Петербург, Россия). Амиреев С.А., д.м.н., профессор, эпидемиолог, академик Академии наук клинической и фундаментальной медицины Республики Казахстан «Результаты сравнительного исследования применения вакцин против гриппа у взрослых лиц в Республике Казахстан» (Алматы, Казахстан).

Второе мероприятие, посвященное теме профилактики инфекционных заболеваний, - симпозиум «Вакцинопрофилактика – результаты и перспективы» пройдет 15 сентября в 15.10-16.40 под председательством Амиреева С.А. и Азимбаевой Н.Ю. На симпозиуме выступит д.м.н., профессор, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии ФГУ НИИ «Вакцин и сывороток им. Мечникова Костинов М.П. на тему «Российская практика вакцинопрофилактики гриппа у беременных. Трансплацентарный поствакцинальный иммунитет к вирусу гриппа у новорожденных».

Российская биофармацевтическая компания НПО Петровакс Фарм активно поддерживает научно-образовательную деятельность в области популяризации вакцинопрофилактики и выступает главным спонсором Международной научно-практической конференции «Актуальные инфекции Центральной Азии: менеджмент инфекционных болезней на этапе первичной медико-санитарной помощи».

НПО Петровакс Фарм уже более 10 лет экспортирует лекарственные средства в Казахстан. Препараты компании активно применяются в практическом здравоохранении страны, заслужив доверие врачей и потребителей. Благодаря положительному опыту применения лекарственных средств на территории республики, объемы поставок продуктов НПО Петровакс Фарм в Казахстан активно увеличиваются, отмечается ежегодный рост продаж оригинального препарата Полиоксидоний® - иммуномодулятора, антиоксиданта, детоксиканта. С 2016 года компания поставляет в Республику Казахстан вакцину для профилактики гриппа Гриппол® плюс, обеспечивая основные потребности населения республики в вакцинации. В августе 2017г. компания поставила более 2 млн. доз вакцины против гриппа Гриппол® плюс в Казахстан для эпидемиологического сезона 2017-2018 гг.

Более подробная информация о конференции по ссылке.

Справка о вакцине

Гриппол® плюс – российская инактивированная субъединичная адъювантная противогриппозная вакцина последнего поколения, не содержащая консервантов, с многолетней доказанной высокой эффективностью и отличной переносимостью. Вакцина широко применяется для всех категорий населения, в том числе групп риска: детей, начиная с 6 месяцев, беременных женщин, лиц с хроническими соматическими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистой патологией, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями различной этиологии. Ежегодно состав вакцины обновляется согласно рекомендациям ВОЗ для текущего эпидсезона. Вакцина выпускается на современном биофармацевтическом комплексе компании ООО НПО Петровакс Фарм в соответствии с российскими и международными стандартами (GMP). Гриппол® плюс активно используется на российском рынке, имеет безупречный 8-летний опыт применения в рамках национального календаря профилактических прививок РФ, экспортируется в страны СНГ и Иран. На сегодняшний день, помимо России и Казахстана, вакцина Гриппол® плюс зарегистрирована и поставляется на территорию Белоруссии, Ирана, Грузии, Киргизии, Молдавии, Украины и Узбекистана. Кроме того, уже в 2016 году в рамках международного сотрудничества реализован масштабный проект по локализации вакцины по полному циклу в Белоруссии. Аналогичный проект будет реализован в Иране до 2019 года.

Источник публикации: ООО НПО Петровакс Фарм