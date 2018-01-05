Власти Филиппин приостановили продажу вакцины от лихорадки денге компании Sanofi

Филиппины на один год приостановили продажу вакцины от денге Dengvaxia компании Sanofi и оштрафовали французского производителя на символические 2 тыс. долл. США. По мнению Управления по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин, компания нарушила требования пострегистрационного надзора, сообщает Reuters.

В декабре 2017 г. компания объявила о различиях эффективности вакцины для тех кто был инфицирован денге и тех, кто не был инфицирован. Sanofi обратилась к национальным регуляторам разных стран и предупредила о новых данных: вакцинация для пациентов, не инфицированных денге, не рекомендуется.

После этого власти страны запретили Sanofi продажу, распространение и продвижение Dengvaxia. По мнению Управления по контролю за продуктами и лекарствами Филиппин, Sanofi нарушило требования пострегистрационного надзора.

«Sanofi будет продолжать сотрудничать с властями Филиппин и обязуется соблюдать законы и правила страны», - сказал Reuters представитель Sanofi.

В 2016 году правительство Филиппин потратило 3,5 млрд песо (70 млн долл. США) на программу вакцинации от лихорадки денге, чтобы сократить ежегодную заболеваемость до 200 000 случаев в год. В Филиппинах были иммунизированы от лихорадки денге почти 734 тыс. детей в возрасте девяти лет и старше.