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Вьетнам ежегодно импортирует 55% лекарств

27.09.2017

По данным консалтинговой компании Virac, объем импорта лекарственных средств во Вьетнаме за последние годы значительно вырос, сообщает издание VietNamNet Bridge. В 2016 г. этот показатель вырос на 10% и достиг 2,5 млрд долл. Импорт из Франции, Германии и США составил 200 млн долл. Это, в основном, дорогостоящие патентованные препараты. Главными поставщиками недорогих лекарств являются Индия и Китай.

Благодаря росту доходов на душу населения вьетнамцы расходуют больше средств на услуги здравоохранения и медицину. Средний ежегодный показатель по стране составляет 30–40 долл., что намного ниже, чем в развивающихся странах (96 долл.) и в глобальном масштабе (186 долл.).

IMS Health делает оптимистичные прогнозы относительно роста выручки работающих во Вьетнаме фармацевтических компаний. По этому показателю эксперты ставят вьетнамский фармрынок на второе место среди развивающихся стран после Аргентины и перед Китаем и другими странами-членами ASEAN.

По оценкам аналитиков, в 2015–2018 гг. рост объема фармрынка Вьетнама составит 10% и в денежном выражении превысит 10 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Вьетнам
импорт
лекарственные средства
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26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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