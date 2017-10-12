Verzenio не достигает ключевого показателя выживаемости при раке легкого

Препарат Verzenio компании Eli Lilly, применяемый при лечении рака молочной железы (РМЖ), не достиг первичной конечной точки – повышения общей выживаемости – в клиническом исследовании поздней стадии, в котором оценивали потенциал применения препарата у пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого (НМКРЛ) и KRAS-мутациями, сообщает PharmaTimes.

В клиническом исследовании III фазы Juniper 453 пациента с НМКРЛ IV стадии и определяемой KRAS-мутацией, у которых произошло прогрессирование заболевания после химиотерапии препаратами платины, и которые, возможно, получили один курс дополнительной системной терапии, были рандомизированы в группы лечения препаратом Verzenio (abemaciclib) или erlotinib до наступления дальнейшего прогрессирования заболевания, смерти или неприемлемой токсичности.

Производитель отметил, что, в то время как в ходе исследования не удалось достичь первичной конечной точки – повышения общей выживаемости, – анализ вторичных конечных точек – выживаемости без прогрессирования и частоты общего ответа – выявил доказательства активности монотерапии препаратом.

Verzenio, ингибитор CDK4 и CDK6, был одобрен в сентябре прошлого года в США для лечения определенных типов РМЖ.