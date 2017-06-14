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Верховный суд США пересмотрел закон о выводе биосимиляров на рынок

14.06.2017
Фото: depositphotos.com

Верховный суд США пересмотрел закон, требующий от производителей биосимиляров ожидать 180 дней после получения одобрения, прежде чем они смогут вывести свой продукт на рынок страны, сообщает Business Insider.

Верховный суд отменил решение суда низшей инстанции, которое откладывало лонч препарата Zarxio (filgrastim-sndz) производства Novartis, являющегося аналогом Neupogen (filgrastim) компании Amgen.

Представители Novartis заявили о том, что, благодаря данному решению, пациенты смогут быстрее получать доступ к важным для их здоровья препаратам. Amgen выразила недовольство решением суда, отметив, что будет продолжать добиваться защиты своей интеллектуальной собственности.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Amgen
биосимуляры
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
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