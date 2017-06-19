Verily и Novartis инвестируют в фонд по поддержке биотехнологических компаний

Европейский инвестиционный фонд Verily (подразделение Alphabet) и Novartis станут инвесторами фонда по поддержке биотехнологических компаний, сообщает Reuters. Сумма вложений составит 300 млн долл.

К инвестициям компании привлекла европейская венчурная фирма Medicxi. Фонд будет оказывать поддержку частным и государственным европейским биотехнологическим компаниям, которые разрабатывают препараты, находящиеся на II и III фазах клинических исследований. Для Medicxi этот фонд станет первым. Ранее компания инвестировала только в разработки биотехнологических препаратов на ранней стадии.

В настоящее время в Европе не так много успешных биотехнологических компаний. Среди них – датская Genmab и швейцарская Actelion.