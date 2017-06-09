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Valeant продаст iNova за 1,25 млрд долл.

09.06.2017

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International Inc заявила о намерении продать iNova Pharmaceuticals за 1,25 млрд долл., cообщает Financial Post.

Valeant приобрела частную австралийскую фармкомпанию iNova в 2011 г., специализирующуюся на различных рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратах для контроля веса, устранения боли и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и простуды.

В настоящее время Valeant продает непрофильные активы для сокращения долговой нагрузки. По состоянию на 31 марта долг компании составлял 28,54 млрд долл.

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Метки
Valeant Pharmaceuticals International
iNova Pharmaceuticals Pty
Фармвестник-ТВ
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07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
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