Valeant продаст iNova за 1,25 млрд долл.

Канадская фармацевтическая компания Valeant Pharmaceuticals International Inc заявила о намерении продать iNova Pharmaceuticals за 1,25 млрд долл., cообщает Financial Post.

Valeant приобрела частную австралийскую фармкомпанию iNova в 2011 г., специализирующуюся на различных рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратах для контроля веса, устранения боли и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и простуды.

В настоящее время Valeant продает непрофильные активы для сокращения долговой нагрузки. По состоянию на 31 марта долг компании составлял 28,54 млрд долл.