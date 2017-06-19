В США возник дефицит препаратов компании Hospira

FDA в пятницу, 16 июня, объявило, что вместе с Pfizer работает с возникшим дефицитом лекарств, выпускаемых дочерней компанией фармгиганта Hospira. Дефицит усугубляется тем, что производитель решил отозвать из оборота некоторые лекарства, сообщает издание Modern Healthcare.

Hospira в конце прошлой недели отозвала партию флаконов, содержащих бикарбонат натрия и сукцинилхолина. Производитель обнаружил, что лекарства некачественные и могут вызвать сепсис. На настоящий момент Hospira не получила сообщений о каких-либо побочных эффектах, связанных с этими препаратами.

Pfizer – основной производитель бикарбоната натрия – в середине 16 мая объявил о производственных проблемах, связанных с использованием стеклянных шприцев, что и вызвало нехватку лекарств. В компании объяснили, что ее подвели поставщики и что ей пришлось искать новых.

По словам Американского общества фармацевтов системы здравоохранения, Pfizer и другой производитель бикарбоната натрия, Amphastar Pharmaceuticals, ожидают пополнения шприцев и флаконов к середине августа. Как отмечают чиновники, это один из примеров нехватки лекарств.

«Мы тесно сотрудничаем с Pfizer для решения этих критических проблем, устраняя основные причины, – говорится в заявлении FDA. – Агентство работает над тем, чтобы облегчить эту нехватку с помощью различных мер, включая поиск альтернативных производителей этих лекарственных препаратов. FDA продолжает изучать все доступные варианты, которые могут включать ускорение рассмотрения заявлений или других материалов, или рассмотрение временной гибкости регулирования для альтернативных источников».

В частности, FDA разрешило австралийской фармацевтической компании Phebra экспортировать флаконы с бикарбонатом натрия в США, чтобы помочь уменьшить дефицит, однако его стоимость выше. Как правило, 1 литр, содержащий 150 миллиэквивалентов бикарбоната натрия, традиционно стоит около 40 долл. США. Импортированный продукт будет стоить почти 450 долл.