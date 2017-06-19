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Лента · В мире
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В США возник дефицит препаратов компании Hospira

19.06.2017

FDA в пятницу, 16 июня, объявило, что вместе с Pfizer работает с возникшим дефицитом лекарств, выпускаемых дочерней компанией фармгиганта Hospira. Дефицит усугубляется тем, что производитель решил отозвать из оборота некоторые лекарства, сообщает издание Modern Healthcare.

Hospira в конце прошлой недели отозвала партию флаконов, содержащих бикарбонат натрия и сукцинилхолина. Производитель обнаружил, что лекарства некачественные и могут вызвать сепсис. На настоящий момент Hospira не получила сообщений о каких-либо побочных эффектах, связанных с этими препаратами.

Pfizer – основной производитель бикарбоната натрия – в середине 16 мая объявил о производственных проблемах, связанных с использованием стеклянных шприцев, что и вызвало нехватку лекарств. В компании объяснили, что ее подвели поставщики и что ей пришлось искать новых.

По словам Американского общества фармацевтов системы здравоохранения, Pfizer и другой производитель бикарбоната натрия, Amphastar Pharmaceuticals, ожидают пополнения шприцев и флаконов к середине августа. Как отмечают чиновники, это один из примеров нехватки лекарств.

«Мы тесно сотрудничаем с Pfizer для решения этих критических проблем, устраняя основные причины, – говорится в заявлении FDA. – Агентство работает над тем, чтобы облегчить эту нехватку с помощью различных мер, включая поиск альтернативных производителей этих лекарственных препаратов. FDA продолжает изучать все доступные варианты, которые могут включать ускорение рассмотрения заявлений или других материалов, или рассмотрение временной гибкости регулирования для альтернативных источников».

В частности, FDA разрешило австралийской фармацевтической компании Phebra экспортировать флаконы с бикарбонатом натрия в США, чтобы помочь уменьшить дефицит, однако его стоимость выше. Как правило, 1 литр, содержащий 150 миллиэквивалентов бикарбоната натрия, традиционно стоит около 40 долл. США. Импортированный продукт будет стоить почти 450 долл.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
FDA
Pfizer
Hospira Inc
дефицит
Компании
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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