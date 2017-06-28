В США начались испытания вакцины от гриппа в форме пластыря

В США прошел первый этап клинических исследований пластыря с противогриппозной вакциной, который в будущем может заменить традиционные уколы, сообщает BBC. Изобретение ученых из Университета штата Джорджия и Университета Эмори может появиться в американских аптеках через несколько лет.

Пластырь содержит капсулу с вакциной. На его стороне, которая прилегает к коже, расположены ряды маленьких иголок. Когда пластырь используют, иголки вводят вакцину под верхний слой кожи и растворяются.

По мнению разработчиков пластыря, он может помочь людям, у которых нет возможности прививаться традиционным методом. Это люди, страдающие трипанофобией, и маленькие дети, которым иголки тоже часто не нравятся.

Пластырь может помочь при массовой вакцинации в бедных странах благодаря тому, что может храниться практически в любых условиях, а не в холодильнике.

Еще одно преимущество пластыря - отсутствие боли при вакцинации. Пластырь исследовали на ста волонтерах, части которых параллельно сделали обыкновенные уколы. Уколы оказались гораздо более болезненными, а те, на ком испытывали лишь пластырь, ощущали только легкий зуд.

Растворяющиеся иголки позволяют без опасности выбрасывать пластырь в домашний мусор, в отличие от шприца.