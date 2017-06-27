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В случае принятия нового законопроекта без медстраховки могут остаться 22 млн американцев

27.06.2017

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) заявило о том, что в случае принятия нового законопроекта о здравоохранении, предложенного сенаторами-республиканцами, к 2026 г. 22 млн американцев потеряют медстраховку, сообщает Reuters.

По подсчетам CBO, уже в 2018 г. около 15 млн граждан могут остаться без страховки.

Авторы законопроекта, который был обнародован сенаторами-республиканцами, предлагают ограничить расширение Medicaid, предоставлять малоимущим для приобретения медстраховки субсидии, размер которых будет зависеть от их дохода, ликвидировать ряд налогов для обеспеченных американцев, а также отменить штрафы для граждан, не имеющих медстраховки.

Для того, чтобы законопроект был одобрен, проголосовать «против» могут не более двух республиканцев. В настоящее время о неготовности поддержать законопроект заявили пятеро членов Республиканской партии. По их мнению, предложенный законопроект не является достойной заменой Obamacare. Кроме того, законодатели обеспокоены результатами подсчетов CBO.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
медицинское страхование
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