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Лента · В мире
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В Шри-Ланке открылся первый фармзавод, соответствующий европейскому GMP

03.09.2017

В Шри-Ланке стартовало первое производство, построенное в соответствие со стандартами европейского GMP, совместимым с PIC/S, сообщает ресурс lankabusinessonline.com. Издание подчеркивает, что завод может экспортировать фармацевтические препараты на международные рынки.

Первый завод GMP по выпуску стерильных препаратов открыла компания Navesta Pharmaceuticals Private Limited. В первую очередь она будет удовлетворять местный спрос, выпуская 12 препаратов, в том числе антибиотики. Мощность производства 50 млн флаконов в год. Размер инвестиций составил1,4 млрд. рупий.

В 2015 году правительство Шри-Ланки приняло новую национальную политику в области лекарственных средств, которая побудила местные компании изучить возможность производства фармацевтической продукции. Страна планирует к 2020 году нарастить собственное производство фармпрепаратов.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GMP
Шри-Ланка
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22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Аптечная гильдия, Союз потребителей и ФАС хотят заставить аптеки торговать дешевыми лекарствами
В борьбе с федеральными дискаунтерами выживут не все
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
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