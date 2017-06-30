В Польше введено ограничение на количество аптек на одной территории

Пятнадцатого мая 2017 г. Президент Польши подписал Закон о внесении поправок в Фармацевтическое Законодательство Польши от 6 сентября 2001 г. в части, касающейся выдачи разрешений на открытие аптек, сообщает Lexocology.

Как вытекает из пояснительной записки, целью внесенных поправок является обеспечение сбалансированного распределения аптек и гарантирование равного доступа пациентов к фармацевтическому обслуживанию.

По мнению представителей аптечной индустрии, нововведения повлекут за собой ослабление конкуренции. В то же время, они позволят исключить возможность владения аптеками на корпоративной основе.

Основные поправки:

Ограничение количества аптек на определенных территориях.

По новому закону, разрешение на открытие аптеки будет выдаваться, только если число жителей территории составляет не менее 3 тыс. человек на одну точку, а расстояние между новой аптекой и ближайшей действующей аптекой составляет минимум 500 метров по прямой.

Ограничения не применяются, если на момент подачи заявки на открытие аптеки расстояние между предполагаемым местом расположения новой аптеки и ближайшей действующей аптекой составляет минимум 1000 метров по прямой.

Если пациенты заинтересованы в получении фармацевтических услуг, Минздрав Польши может рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на открытие аптеки. Для этого необходимо положительное решение инспектора по фармацевтической деятельности воеводства и главы муниципалитета, города или другой территории, на которой планируется открыть аптеку. При получении такого решения все ограничения не применяются.

Кроме того, в отличие от прежнего закона, разрешение на открытие аптеки может быть выдано только дипломированному фармацевту с правом работы по профессии. Если он теряет это право, инспектор по фармацевтической деятельности обязан отозвать разрешение.

В Законе о внесении поправок, вступившем в силу 25 июня 2017 г., содержится также ряд других ограничений, касающихся количества аптек, управляемых одним лицом.

Необходимо отметить, что закон применяется только при открытии новых аптек. Разрешения, выданные до его вступления в силу, остаются действительными.