В Казахстане раскрыта коррупционная схема с участием Единого дистрибьютора

На заседании Общественного Совета при МЗ РК по вопросам борьбы с коррупцией в системе здравоохранения представитель Национального бюро по противодействию коррупции Болат Азбергенов раскрыл детали схемы, действовавшей в ТОО «СК-Фармация» (Единый дистрибьютор), в результате чего по госпрограмме закупались лекарственные средства по завышенным ценам.

«Предельные цены на лекарства формируются из стоимости производителя, расходов на логистику, таможенные пошлины, экспертизу. К совокупной стоимости этих затрат начисляется оптовая надбавка в размере 15%. Полученная сумма – цена, по которой реализуется закупка ЛС», - отметил чиновник.

Но фактически производители, или их официальные представители в Казахстане, изначально заявляли Единому дистрибьютору заведомо завышенные цены, которые отражались во всех документах, сопровождавших поставки. При этом фармкомпании вступали в сговор между собой, создавая видимость конкуренции и заранее распределяя препараты для участия в тендерах программы ГОБМП (гарантированное обеспечение бесплатной медицинской помощью). Победитель тендера снижал свое ценовое предложение на несколько тиын*, а «конкуренты» солидарно молчали.

Таким образом, рынок гарантированной бесплатной медицинской помощи в Казахстане представлял собой закрытый клуб из нескольких крупных компаний с ежегодным совокупным доходом около 36 млрд тенге. В 2015 г., например, закупка препарата «Октагам» обошлась бюджету в 253 тыс. тенге за упаковку, при его реальной стоимости 78 тыс. тенге. Компания «Казсибфармация» за счет поставки препаратов «Октагам», «Кеавит» и «Рекомбинат» на сумму 4 млрд тенге похитила из бюджета 1,5 млрд.

«В настоящее время ее директор Алибек Ахметов, а также председатель правления "СК-Фармация" Максим Касаткин заключены под стражу», – добавил г-н Азбергенов. Проводятся следственные мероприятия.

* Тиын - казахстанская разменная денежная единица, 1/100 казахстанского тенге. Выведена из наличного обращения и условно используется лишь в безналичном.