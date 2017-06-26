В Казахстане прошел V международный конгресс «Здоровье для всех»

21-22 июня в Алматы прошел ежегодный конгресс «Здоровье для всех». В этом году форум преследовал две цели: обсудить вопросы повышения качества работы участковых врачей в преддверии внедрения медицинского страхования, а также пути фокусирования первичного здравоохранения на раннем выявлении и профилактике заболеваний. По определению министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, конгресс был необходим для обмена опытом и мозгового штурма.

«Наша первая стратегическая цель – это устойчивое развитие. Мы должны создать в стране индустрию здоровья. К сожалению, мы больше тратим денег на лечение заболеваний в тяжелой стадии, надо обеспечить ведущую роль первичному здравоохранению. Необходимо заниматься профилактикой», - отметил министр.

На конгрессе рассматривались проблемы интеграции популяционного и индивидуального подхода общественного здравоохранения на уровне первичной медико-санитарной помощи, медицинского образования, вакцинопрофилактики, профилактики неинфекционных заболеваний, диспансеризации, стратегических направлений в педиатрии, школьной медицины и др.

В работе конгресса приняли участие генеральный директор Европейского регионального бьюро ВОЗ Жужанна Якоб, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, эксперты ВОЗ, более 20 ученых из США, Финляндии, Южной Кореи, Германии, Турции, Литвы, России, Греции, а также более 2 тыс. ведущих казахстанских специалистов.