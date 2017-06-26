В Казахстане построен фармацевтический складской комплекс класса «А» по стандарту GDP

Компания «Медсервис плюс» при финансировании Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) построила фармацевтический логистический комплекс, ставший вторым действующим складским объектом компании на территории Алматы и Алматинской области.

Фармацевтический склад оснащен современным немецким оборудованием согласно требованиям GDP и относится к классу «А» с высотным хранением (до 22 м., паллетное стеллажное хранение 7 уровней). Общая площадь склада составляет 8,7 тыс. кв. м , из которых 6,2 тыс. кв. м предназначены для хранения лекарств и медизделий. На комплексе был проведен аудит компаний Nobel, Abbott, Novartis, Gedeon Richter, AstraZeneca, Baxter, Novo Nordisk, Takeda, а также Министерства здравоохранения РК.