В Казахстане будет регулироваться этичность продвижения лекарств

8-9 сентября 2017 г. в Астане прошла международная конференция по клинической фармакологии и фармации, организованная Центром рационального использования лекарственных средств РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК совместно с Общественным объединением «Республиканская медицинская палата». Программа включала и проблемы юридических и этических норм деятельности врачей, этического продвижения лекарственных средств.

Специалист Комитета фармации МЗ РК Арнур Нуртаев, отметил, что «в стране есть компании, занимающиеся не совсем этичным продвижением лекарственных средств». Казахстан намерен внедрять международные стандарты по этичному продвижению лекарств, в связи с чем уже разработан соответствующий законопроект, который в ближайшее время будет направлен на согласование и представлен общественности.