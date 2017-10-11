В Индии растут продажи неодобренных антибиотиков

По данным анализа, проведенного исследователями Лондонского университета королевы Марии (QMUL) и Университета Ньюкасла, в Индии самыми высокими темпами растут продажи антибиотиков, требующих строжайших мер контроля и регулирования, сообщает сайт WorldPharmaNews. Аналитический материал, опубликованный в журнале The Lancet Global Health, высвечивает серьезные барьеры на пути контроля антибиотикорезистентности в стране.

В июне 2017 г. ВОЗ приняла новую классификацию антибиотиков для борьбы с растущей резистентностью и сохранения эффективности антибиотиков как «средства последней надежды».

Новая модель классификации включает три категории: антибиотики «основного доступа», которые должны быть широкодоступны; антибиотики «дежурной группы», включающие критически важные средства, которые следует использовать только при определенных инфекциях; и антибиотики «резервной группы» для применения в особо тяжелых случаях, когда все альтернативные средства оказываются неэффективными.

По словам д-ра Патрисии Макгеттиган из QMUL, в Индии увеличивается общий объем продаж антибиотиков, а продажи антимикробных препаратов, требующих наиболее тщательного контроля и регулирования, растут наиболее высокими темпами. Драйверами роста продаж являются препараты с фиксированной комбинацией доз, многие из которых представляют комбинации двух антибиотиков, составленных без всякого разбора. Еще хуже то, что большинство этих препаратов не были одобрены национальным регулятором Индии в сфере обращения лекарственных средств, поэтому их продажи незаконны. Эксперт говорит в заключение, что правительством Индии не было принято эффективных мер для прекращения продаж таких препаратов.

Индия является одним из крупнейших фармпроизводителей с наиболее высокими объемами глобальных продаж антибиотиков и одним из самых высоких уровней антибиотикорезистентности. Этому способствуют, среди прочих, провальные действия регулятора, на которые указывают отчеты правительства, продажи антибиотиков без рецепта и применение препаратов с фиксированной комбинацией доз (FDC), когда два или более действующих веществ объединяют в одной таблетке.

Группа исследователей проанализировала продажи антибиотиков в Индии в 2007–2012 гг. и выяснила, что рост общего объема продаж этих препаратов составил 26%, причем продажи препаратов с FDC увеличились на 38%. К 2011–2012 гг. препараты с FDC составляли треть общего объема продаж в Индии.

Если исходить из новых категорий классификации ВОЗ, то продажи препаратов с FDC в группе «основного доступа» за 5 лет увеличились на 20%, тогда как рост в «дежурной» и «резервной» группах был более стремительным – на 73% и 174%, соответственно.

Из обращающихся на рынке Индии 118 препаратов с FDC только 43 были одобрены национальным регулятором Индии – Центральным управлением по нормативному регулированию лекарственных средств (CDSCO), хотя продажи новых, неодобренных препаратов считаются в Индии незаконными. Только пять из этих препаратов были одобрены в Великобритании или США.

По мнению исследователей, изменения, необходимые для того, чтобы соответствовать представлениям ВОЗ о надлежащем применении антибиотиков, должны включать запрет продаж неодобренных препаратов с FDC и строгое применение существующих нормативных документов для предотвращения попадания на рынок неодобренных и запрещенных препаратов.

Необходимо также уменьшить долю продаж антибиотиков без рецепта наряду с проведением исследования для выяснения того, почему врачи усугубляют ситуацию, назначая неодобренные антибиотики.