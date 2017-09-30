В Европе активизировалась дискуссия о гомеопатических препаратах

Федерация фармацевтической индустрии Германии (Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI) вступилась за гомеопатию. В ответ на заявление Совета европейских академий наук (European Academies' Science Advisory Council (EASAC) о недоказанной эффективности гомеопатических лекарств немецкие фармпроизводители указали, что EASAC не является уполномоченным органом ЕС, а кроме того никаких новых аргументов ученые не озвучили.

Повторение – мать учения

Несколько дней назад EASAC опубликовал доклад, основанный на изучении проведенных ранее исследований, научных трудов, опубликованных авторитетными организациями, и парламентских отчетов стран-членов ЕС. В документе говорится, что на сегодняшний день нет известных науке заболеваний, при лечении которых можно было бы смело утверждать, что эффективность гомеопатических препаратов выше, чем при применении плацебо.

По мнению EASAC, использование гомеопатических средств пациентом может препятствовать поиску более подходящего медицинского лечения, опирающегося на доказательную базу. EASAC рекомендовал странам - членам Евросоюза с осторожностью рекламировать и продавать гомеопатические препараты, снабжать их описанием состава, действующих веществ и их концентраций в препарате. По мнению ученых, национальные организации здравоохранения не должны субсидировать производителей гомеопатических средств и покрывать расходы на препараты, пока не будет научно доказана их эффективность и безопасность.

В феврале 2017 г. подобное заявление появилось в России. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН выпустила меморандум о признании гомеопатии лженаукой и заявила о научной несостоятельности данного метода лечения. Комиссия призвала Минздрав обязать производителей гомеопатических средств указывать на вторичной упаковке на отсутствие показаний к применению и доказательств эффективности, в инструкции к препарату и его общей характеристике писать, что препарат является гомеопатическим, не имеет доказанной эффективности и показаний к применению и пр.

К пуговицам претензии есть?

В BPI отмечают, что доклад подготовили 11 ученых, работающих в индивидуальном порядке, и опубликовали его через EASAC. В то же время сам EASAC, образованный национальными академиями, не является учреждением ЕС, а также не является органом, уполномоченным ЕС или каким-либо государством-членом союза.

BPI согласилась с EASAC только в одном – опросы показывают, что пациенты требуют доступа к гомеопатическим препаратам. Это подтверждается обзором Института Алленсбаха 2009 г. и недавним опросом Института Форса, проведенным в мае 2017 г.

В общем и целом, подчеркивают в BPI, подобные обращения к европейским властям по поводу гомеопатии уже были, и ответы на них известны. Так, в 1990 г. Комиссия ЕС заявила, что она не будет принимать чью-либо сторону в споре за или против определенного стиля медицинской практики, а сосредоточится на гармонизации стандартов качества. В 1992 году ЕС объявил, что больным должен быть разрешен доступ к лекарственным средствам по их выбору, при условии принятия всех мер предосторожности для обеспечения качества и безопасности указанных продуктов и что необходимо обеспечить эти препараты четким указанием на их гомеопатический характер.

«Согласно недавно опубликованному всеобъемлющему правовому обзору, действующее законодательство ЕС в полной мере обеспечивает качество и безопасность гомеопатических лекарственных средств, требования к ним основаны на тех же стандартах, применяемых для других лекарственных средств. На упаковке и в инструкции указывается гомеопатический характер продукта. Наконец, инспекционные органы не менее тщательно контролируют производство гомеопатических лекарственных средств. Федеральный институт лекарств и медицинских приборов Германии служит хорошим примером того, как законодательство ЕС реализуется в государствах-членах», – говорится в заявлении фармпромышленников.

Они также не согласны с тем, что якобы успешное практическое использование гомеопатических лекарств это только эффект плацебо. BPI напоминает, что гомеопатия используется в ветеринарии, а у животных вряд ли возможен такой эффект. Немецкая отраслевая федерация указывает, что EASAC не изучил тщательно все приведенные в докладе исследования.

«Заявление 11 ученых повторяет известную аргументацию критиков гомеопатии. Поскольку все эти аспекты уже должным образом учтены законодательство ЕС, дополнительных мер не требуется. Необходимо сохранить доступ пациентов к безопасным и качественным лекарственным средствам по их выбору», – заключает BPI, представляющая точку зрения более 250 фармкомпаний, среди которых производители химически синтезированных, биотехнологических, гомеопатических лекарств, а также фитопрепаратов.

Этому спору 200 лет

Как рассказала «ФВ» уполномоченный генеральный директор группы Boiron Валери Пуансо, с самого начала гомеопатии ученые ведут такие небольшие войны. «Я видела этот доклад и хочу отметить, что это частное мнение отдельной организации. Есть ученые, которые признают потенциал медицинского мира, который они, может быть, не до конца понимают, который не до конца изучен. Сейчас все больше ученых, которые занимаются нанотехнологиями, они изучают действие малых доз. Надеюсь, что это поможет понять, как действует гомеопатия», – говорит она.

Г-жа Пуансо удивлена, что ведутся такие дебаты ведь гомеопатии 220 лет и она не исчезла, а кроме того это не такой уж большой рынок – 0,1% от всех лекарств.

Генеральный директор Boiron в России Ирина Никулина рассказала, что ежегодный объем рынка гомеопатических препаратов в Европе составляет около 1 млрд евро, что составляет 6,2% рынка ОТС препаратов. По данным DSM, в России в 2016 г. продажи гомеопатических лекарств составили 8 млрд руб.

В компании Boiron призывают также видеть разницу между классической гомеопатией и клинической гомеопатией. В первом случае, как правило, используется только один вид лечения. Во втором случае речь идет о комплексном лечении, которое подразумевает применение как алопатических, так и гомеопатических лекарств, а также приветствуются все современные методы диагностики.

Сторонники гомеопатии говорят, что эти лекарства появились 200 лет назад, когда других лекарств не было. Сегодня же наука едва ли не каждый день находит новые методы лечения. Но у некоторых достижений есть проблемы. Например, в битве антибиотиков с бактериями сила пока на стороне лекарств. Однако уже известны случаи гибели людей от бактериальной инфекции, с которой не справился ни один существующий антибиотик. Эра антибиотиков длится 90 лет, и некоторые ученые говорят о ее закате. А гомеопатия в муках и бесконечных спорах живет третий век. Впрочем, последнее слово будет за теми, кто, наконец, даст ответ: действует гомеопатия или нет.