В британских аптеках заканчивается запас противогриппозных вакцин

В аптеках Великобритании заканчивается запас противогриппозных вакцин на фоне опасений эпидемии в случае, если вирус будет распространяться такими же темпами, как в настоящее время, пишет газета The Telegraph.

Количество визитов к врачам по поводу гриппа за последние две недели выросло с 18,9 на 100 тыс. населения до 37,3 на 100 тыс. населения.

У властей есть запас вакцин на случай чрезвычайной ситуации, но задействован ли он пока не известно.

Кабинет министров внимательно следит за развитием ситуации.

Количество случаев летального исхода достигло 85.

Как заявили в Департаменте здравоохранения и социальной помощи, власти находятся в тесном контакте с производителями вакцин и уверены в наличии необходимого количества доз.