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В британских аптеках заканчивается запас противогриппозных вакцин

15.01.2018

В аптеках Великобритании заканчивается запас противогриппозных вакцин на фоне опасений эпидемии в случае, если вирус будет распространяться такими же темпами, как в настоящее время, пишет газета The Telegraph.

Количество визитов к врачам по поводу гриппа за последние две недели выросло с 18,9 на 100 тыс. населения до 37,3 на 100 тыс. населения.

У властей есть запас вакцин на случай чрезвычайной ситуации, но задействован ли он пока не известно.

Кабинет министров внимательно следит за развитием ситуации.

Количество случаев летального исхода достигло 85.

Как заявили в Департаменте здравоохранения и социальной помощи, власти находятся в тесном контакте с производителями вакцин и уверены в наличии необходимого количества доз.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Великобритания
противогриппозная вакцина
Фармвестник-ТВ
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25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
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