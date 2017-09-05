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В Барселоне обнародованы прорывные методы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний

05.09.2017

26-30 августа в Барселоне состоялся европейский кардиологический конгресс (ESC Congress 2017), в ходе которого были представлены результаты новейших научных исследований в кардиологии.

Сердечно-сосудистые заболевания являются второй по частоте причиной смерти и ведущей причиной инвалидности среди взрослых. В России ССЗ остаются ведущей причиной смертности. Согласно данным Росстата, в 2016 году смертность от ССЗ составила 616 на 100 000 населения, а абсолютные потери – около 900 000 человек.

«В 2017 году кардиологи всего мира делают большой акцент на новейших методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний», - заявил доктор Стефан Ахенбах, председатель программного комитета ESC Congress.

Конгресс собрал более 30 тысяч участников со всей Европы. Традиционно он признан событием высокой моды в кардиологии.

Основной акцент в этом году сделан на принципах терапии атеросклероза. Говоря о наиболее ярких событиях, случившихся в ходе конгресса, ученые назвали представления результатов трех исследований, которые потрясли все мировое кардиологическое сообщество.

Это результаты исследований CANTOS о возможности снижения сердечно-сосудистых событий с помощью противовоспалительного препарата канакинумаб, презентация результатов COMPASS о применении препаратов антиагрегантной терапии у пациентов с периферическим атеросклерозом.

Наконец, третье – представление новых данных исследования препарата эволокумаб компании Amgen, которые включали в себя дополнительные анализы эффективности и безопасности из исследования сердечно-сосудистых исходов эволокумаба (FOURIER) и внутрисосудистого ультразвукового исследования коронарных артерий на фоне терапии этим препаратом (GLAGOV). Это один из первых препаратов, который продемонстрировал возможность снижать уровень холестерина ЛПНП и уменьшать частоту сердечно-сосудистых событий. В России этот препарат был зарегистрирован в 2016 году, в августе 2017-го он был внесен в перечень ЖНВЛП.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
сердечно-сосудистые заболевания
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29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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