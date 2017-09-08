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Лента · В мире
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В аптеках Нью-Йорка запретят продавать табак

08.09.2017

В рамках масштабных усилий по значительному сокращению числа курильщиков в Нью-Йорке мэр Билл де Блазио подписал законопроект, запрещающий продажу табачных изделий в городских аптеках, сообщает издание Drug Topics.

«Аптеки – это места здоровья и они не должны продавать смертельные потребительские товары», - говорится в заявлении офиса де Блазио.

Нью-Йорк является третьим городом, который вслед за Сан-Франциско и Бостоном решился отказаться от продажи табачных изделий в аптеках. В настоящее время существует более 550 аптек, имеющих лицензию на продажу табачных изделий в Нью-Йорке. По данным американского фонда Nonsmokers Rights, на подобные меры пошли уже более 100 муниципалитетов, помимо трех крупных городов США.

«Легкий доступ к табачным изделиям препятствует отказу от курения и способствует росту использования сигар и бездымного табака молодежью Нью-Йорка», - сказал комиссар по делам потребителей Нью-Йорка Лорелей Салас.

В то время как уровень табакокурения в Нью-Йорке снизился с 21,5% в 2002 году до 14,3% в 2015 году, в городе по-прежнему насчитывается более 900 тыс. курильщиков, «Эти новые законопроекты помогут снизить распространенность курения до исторически низкого уровня – 12% к 2020 году», – говорится в заявлении мэра.

Запрет на продажу табачных изделий в аптеках начнется после истечения срока действия действующих лицензий в 2018 году.

Еще один законопроект повышеют минимальные цены на все табачные изделия и налагает новые 10% местных налогов на табак, кроме сигарет.

В Нью-Йорке также будет ограничено количество лицензий дилера для розничной торговли табачными изделиями в каждом округе до 50% от текущего количества лицензий. Лицензии дилера для розничной продажи табачных изделий не будут выдаваться в округе до тех пор, пока его общее количество не уменьшится до предела ниже предельного уровня.

Также предполагается выдавать лицензию на продажу электронных сигарет и ограничить количество розничных продавцов электронных сигарет.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптеки
табакокурение
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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