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Лента · В мире
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В Америке специалисты вновь предупреждают об опасности полипрагмазии

10.01.2018

В течение десятилетий эксперты напоминают о том, что чрезмерное назначение рецептурных препаратов (полипрагмазия) пожилым людям чревато непредсказуемыми последствиями, пишет Chicago Tribune. Как свидетельствуют данные исследования, 25% американцев в возрасте 65-69 лет принимают минимум 5 лекарств для лечения хронических состояний, а в возрастной группе 70-79 лет таковых уже 46%. Нередки случаи, когда пожилые пациенты принимают до 20 разных препаратов - для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, бессонницы и других недугов.

В отличие от передозировки опиоидных обезболивающих препаратов, проблема полипрагмазии не вызывает особого внимания, несмотря на то, что ее последствия очевидны. Однако есть неравнодушные врачи, которые пытаются бороться с этим.

По меньшей мере 15% американцев пожилого возраста, получающих медицинскую помощь, сталкиваются с полипрагмазией. В половине случаев нежелательных последствий можно избежать, но имеются свидетельства, что полипрагмазия может стать фактором риска преждевременной смерти.

У пожилых пациентов замедлен процесс метаболизма лекарственных веществ, и поэтому они чаще испытывают слабость и головокружение, что приводит к падениям. Побочные действия лекарств врачи нередко принимают за новое заболевание и назначают дополнительные лекарства. Например, у пациента, принимающего гипотензивные препараты, отекают лодыжки, и доктор прописывает ему диуретик. В свою очередь, при приеме диуретиков наблюдается дефицит калия, который также лечат медикаментозно. Препараты калия вызывают тошноту, для терапии которой назначается препарат, вызывающий спутанность сознания, и т.д. Получается снежный ком - одно назначение тянет за собой другие.

Для многих пациентов проблема возникает после выписки из больницы с новыми назначениями, накладывающимися на те, что сделаны до госпитализации. «Проблема только усугубляется. В настоящее время среднестатистический американец употребляет гораздо больше лекарств, чем 15 лет назад», – отмечает профессор медицины Калифорнийского университета Рита Редберг.

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Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
лекарства
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
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