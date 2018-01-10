В Америке специалисты вновь предупреждают об опасности полипрагмазии

В течение десятилетий эксперты напоминают о том, что чрезмерное назначение рецептурных препаратов (полипрагмазия) пожилым людям чревато непредсказуемыми последствиями, пишет Chicago Tribune. Как свидетельствуют данные исследования, 25% американцев в возрасте 65-69 лет принимают минимум 5 лекарств для лечения хронических состояний, а в возрастной группе 70-79 лет таковых уже 46%. Нередки случаи, когда пожилые пациенты принимают до 20 разных препаратов - для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, бессонницы и других недугов.

В отличие от передозировки опиоидных обезболивающих препаратов, проблема полипрагмазии не вызывает особого внимания, несмотря на то, что ее последствия очевидны. Однако есть неравнодушные врачи, которые пытаются бороться с этим.

По меньшей мере 15% американцев пожилого возраста, получающих медицинскую помощь, сталкиваются с полипрагмазией. В половине случаев нежелательных последствий можно избежать, но имеются свидетельства, что полипрагмазия может стать фактором риска преждевременной смерти.

У пожилых пациентов замедлен процесс метаболизма лекарственных веществ, и поэтому они чаще испытывают слабость и головокружение, что приводит к падениям. Побочные действия лекарств врачи нередко принимают за новое заболевание и назначают дополнительные лекарства. Например, у пациента, принимающего гипотензивные препараты, отекают лодыжки, и доктор прописывает ему диуретик. В свою очередь, при приеме диуретиков наблюдается дефицит калия, который также лечат медикаментозно. Препараты калия вызывают тошноту, для терапии которой назначается препарат, вызывающий спутанность сознания, и т.д. Получается снежный ком - одно назначение тянет за собой другие.

Для многих пациентов проблема возникает после выписки из больницы с новыми назначениями, накладывающимися на те, что сделаны до госпитализации. «Проблема только усугубляется. В настоящее время среднестатистический американец употребляет гораздо больше лекарств, чем 15 лет назад», – отмечает профессор медицины Калифорнийского университета Рита Редберг.

Подробнее читайте в ближайшем номере "ФВ"