В 2017 г. объем фармрынка Вьетнама составит рекордные 5,2 млрд долл.

По оценкам экспертов, в 2017 г. объем фармрынка Вьетнама составит 5,2 млрд долл., что является рекордным показателем, превышающим прошлогодний на 10%, сообщает Viet Nam News. По их прогнозам, в течение ближайших пяти лет темп роста рынка будет определяться двузначными показателями.

Во Вьетнаме спрос на лекарства обусловлен ростом населения и повышением благосостояния жителей страны. Средний уровень расходов на ЛП на душу населения вырос с 9,85 долл. в 2005 г. до 22,25 долл. в 2010 г. В 2015 г. он составил уже 37,97 долл., а в 2017 г. планируется на уровне 56 долл.

Согласно более долгосрочному прогнозу, в 2020 г. расходы на лекарства на душу населения составят 85 долл., а в 2025 г. – 163 долл.

По данным аналитиков, TOP10 вьетнамских фармкомпаний ожидают более высоких темпов развития в 2018 г.

Вьетнамский фармрынок довольно привлекателен для зарубежных инвесторов и международных компаний.

В 2018 г. ожидаются крупные перемены, связанные с выходом на лекарственный рынок страны таких фармкомпаний, как Sanofi, Taisho и Abbott, которые способны «подвинуть» местных производителей.

Большинство топ-менеджеров вьетнамских фармкомпаний полагают, что процесс торгов на препараты госпитального сектора и зависимость от импортных фармингредиентов являются самыми значительными барьерами для развития фармотрасли страны.

Зависимость от импорта делает фармсектор Вьетнама уязвимым к колебаниям валютных курсов, поэтому цены на лекарства в стране на 20–25% выше, чем в Индии и Китае.

Кроме того, пишут эксперты, во Вьетнаме практически не развита научно-исследовательская деятельность в фармотрасли вследствие нехватки финансовых средств, человеческих ресурсов и технологий. Между тем, считают они, сотрудничество с зарубежными компаниями поможет местным производителям повысить качество своей продукции, и, как следствие, конкурентоспособность.