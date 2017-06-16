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Лента · В мире
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В 2016 г. США сэкономили 253 млрд долл. благодаря дженерикам

16.06.2017

Ассоциация доступных лекарственных препаратов (Association for Accessible Medicines) заявила о том, что в 2016 г. благодаря дженерикам система здравоохранения США сэкономила 253 млрд долл., а за последние 10 лет - 1,67 трлн долл., cообщает The Pharma Letter.

Согласно исследованию, проведенному QuintilesIMS, благодаря использованию дженериков в программе Medicare государству удалось сэкономить 77 млрд долл., а в программе Medicaid – 37,9 млрд долл. Наибольшая выгода от применения дженериков наблюдается при лечении психических заболеваний (44 млрд долл.) и гипертонии
(29 млрд долл.).

Кроме того, исследователи выяснили, что пациенты на 266% чаще отказываются от назначенной врачом терапии оригинальными лекарственными средствами, чем более дешевыми аналогами. Связано это с ценой на препараты: 90% дженериков стоят менее 20 долл. за упаковку, тогда как среди брендированных препаратов таких лекарственных средств менее 39%.

Автор: Анна Колесова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
США
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08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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