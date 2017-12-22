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United Therapeutics заключает сделку для урегулирования обвинений в «откатах»

22.12.2017

Более чем через год после начала расследования связей фармбизнеса с благотворительными организациями, осуществляющими поддержку пациентов, федеральные органы в первый раз добились ощутимого результата. По сообщению FiercePharma, в минувшую среду компания United Therapeutics согласилась выплатить 210 млн долл. для урегулирования обвинений в участии в схеме «откатов» вместе с благотворительной организацией Caring Voice Coalition (CVC), которая, как утверждают органы федеральной власти, незаконно способствовала повышению продаж препаратов для лечения легочной артериальной гипертензии (ЛАГ), производимых United Therapeutics.

Как указано в соглашении об урегулировании, Министерство юстиции США утверждает, что United Therapeutics делала пожертвования в фонд поддержки пациентов с ЛАГ благотворительной организации CVC и использовала его как ‘проводник’ к погашению обязательств по совместным платежам тысяч пациентов в рамках системы Medicare, таким образом устраняя фактор ценовой чувствительности пациентов, покупающих препараты компании, или назначающих эти препараты врачей. Это способствовало росту продаж.

Иными словами, Минюст утверждает, что компания давала «откаты». По мнению одного из адвокатов, расследование этого дела может отозваться на всей отрасли, поскольку многим ведущим фармпроизводителям «светит» расследование относительно их пожертвований в благотворительные фонды.

Фармкомпании могут делать пожертвования в фонды поддержки пациентов, помогая нуждающимся покрывать затраты на медикаменты, при условии, что деньги не связаны с поддержкой определенных препаратов. Но, как утверждает Минюст, United Therapeutics и CVC изобрели схему, обеспечивающую направление денежных потоков на поддержку продаж конкретных ЛС.

В отрасли внимательно следят за развитием событий вокруг United. На настоящий момент в список компаний, в отношении которых проводится расследование связей с фондами поддержки пациентов, входят Johnson & Johnson, Pfizer, Astellas, Gilead Sciences, Celgene, Biogen и др. Ранее компания Aegerion заключила сделку по урегулированию в размере 36 млн долл., но судья отказался признать ее и направил дело в суд для пересмотра.

Автор: Татьяна Кублицкая, «Фармацевтический вестник»
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Метки
урегулирование
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13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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