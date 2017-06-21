Указ Трампа об ограничении миграции скажется на расширении бизнеса Novartis в США

Исполнительный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Джо Хименес заявил, что он с меньшей долей вероятности будет расширять бизнес компании в США после указа Президента США Дональда Трампа об ограничении миграции, сообщает швейцарское информационное агентство SwissInfo.

Джо Хименес отметил, что меры, принятые президентом, включая ограничение на выдачу рабочих виз, уже сказались на бизнесе компании.

По его словам, эти меры делают США менее привлекательными для инвестиций. Он также добавил, что наиболее привлекательными странами для компании являются Швейцария и страны Евросоюза.

В ответ на критику Дональда Трампа относительно высоких цен на лекарства в США Джо Хименес заявил о неэффективности американской системы здравоохранения.

Он призвал к формированию цен на лекарственные препараты в зависимости от их эффективности.