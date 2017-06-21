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Лента · В мире
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Указ Трампа об ограничении миграции скажется на расширении бизнеса Novartis в США

21.06.2017

Исполнительный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Джо Хименес заявил, что он с меньшей долей вероятности будет расширять бизнес компании в США после указа Президента США Дональда Трампа об ограничении миграции, сообщает швейцарское информационное агентство SwissInfo.

Джо Хименес отметил, что меры, принятые президентом, включая ограничение на выдачу рабочих виз, уже сказались на бизнесе компании.

По его словам, эти меры делают США менее привлекательными для инвестиций. Он также добавил, что наиболее привлекательными странами для компании являются Швейцария и страны Евросоюза.

В ответ на критику Дональда Трампа относительно высоких цен на лекарства в США Джо Хименес заявил о неэффективности американской системы здравоохранения.

Он призвал к формированию цен на лекарственные препараты в зависимости от их эффективности.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Novartis
США
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Персоны
Хименес Джозеф
Исполнительный директор Novartis
Фармвестник-ТВ
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
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13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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