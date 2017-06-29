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TOP50 фармкомпаний по глобальному объему продаж в 2016 г.

29.06.2017

Ежегодный рейтинг издания Pharmaceutical Executive вроде бы не преподносит никаких сюрпризов в расстановке сил среди лидеров мировой фармотрасли. Между тем, отмечают эксперты, в ближайшем будущем могут произойти значительные изменения на фоне разрушения существующих бизнес-моделей, говорится в отчете издания.

За исключением появления некоторых новых участников в конце рейтинга и незначительной смены позиций в его первой половине, положение вещей можно назвать стабильным. Естественно, сравнительная стабильность не означает, что все одинаково выигрывают от нее. На фоне усиления интенсивности ценового давления, потери патентной защиты на ключевые препараты и ослабления активности на рынке слияний/поглощений в середине 2016 г. лидеры рейтинга показали довольно скромные результаты роста продаж, а у некоторых отмечался даже небольшой спад.

Эксперты полагают, что постоянное укрепление позиций среди TOP10 и TOP20 компаний происходит благодаря их бизнес-моделям. Приоритетными направлениями деятельности крупных фармкомпаний являются внутренние разработки, лицензионные соглашения и слияния/поглощения. Так, например, американская Pfizer, оставившая за собой лидирующую позицию в рейтинге, предпочитает лицензирование и поглощения. Как и ирландская Shire, которая благодаря приобретению американской Baxalta в новом рейтинге поднялась с 30-го места на 22-е, а ее расходы на исследования (R&D) выросли на 45,5% и составили 1,29 млрд долл.

Компания Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) занимает первое место по расходам на научные исследования, несмотря на четвертое место по объему продаж. Инвестиции компании в R&D выросли на 47,6%. Новый блокбастер компании – иммуноонкологический препарат Keytruda - продолжает проходить клинические исследования для лечения опухолей различных типов в качестве монотерапии и в комбинации с другими препаратами.

Есть в рейтинге и компании, которые не поднялись вверх по показателю объема продаж, но значительно увеличили расходы на R&D. Это, в частности, американская Eli Lilly и шведско-британская AstraZeneca.

Подробнее читайте в ближайшем номере «ФВ».

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Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
объем продаж
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Eli Lilly Eli Lilly and Company – глобальная фармацевтическая компания, основанная в 1876 г. химиком-фармацевтом, героем Гражданской войны в США полковником Элаем Лилли и названная в его честь. Штаб-квартира расположена в г. Индианаполис, штат Индиана.
Merck Merck & Co., Inc. (за пределами США и Канады Merck Sharp & Dohme, MSD) образована в 1891 г. как американское подразделение немецкой фармкомпании, ныне Merck KgaA. После Первой мировой войны правительство США конфисковало активы немецких компаний и с 1917 г. Merck стал независимой американской фармацевтической компанией.
Pfizer Американская фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире. Главным блокбастером компании является Липитор (Аторвастатин, используется для снижения уровня холестерина в крови). Также компания продает такие бренды как Лирика, Дифлюкан, Зитромакс, Виагра, Целебрекс. Акции компании Pfizer включены в базу расчёта Промышленного индекса Доу-Джонса 8 апреля 2004 года. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут.
Фармвестник-ТВ
28.06 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
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