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Teva ведет переговоры о продаже онкобизнеса

28.09.2017

Израильская фармацевтическая компания Teva находится на завершающей стадии переговоров о продаже активов в области онкологии с американской частной инвестиционной компанией Cerberus Capital Management, сообщает израильская деловая газета Globes.

Газета также сообщает, что в целях приобретения бизнеса Cerberus заключила соглашение с другой американской инвестиционной компанией Royalty Pharma. Сумма сделки может составить 1 млрд долл. Соглашение может быть достигнуто уже в октябре с.г.

Недавно Teva продала подразделение по производству продукции для женского здоровья за 2,5 млрд долл.

Автор: Илья Дугин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Teva Pharmaceutical Industries
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Фармвестник-ТВ
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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